Famosos que le dieron un giro a la mezclilla con sus looks para el GP de México

Uno de los eventos deportivos más prestigiosos se llevó a cabo este fin de semana en la Ciudad de México. El Gran Premio de la Fórmula 1 se celebró el 27, 28, y 29 de octubre, donde los asistentes se dieron cita para vivir una experiencia que incluye la adrenalina y pasión por los autos.

Fanáticos y famosos se congregaron para presenciar el evento deportivo más esperado del año, tanto que en 2021 acumuló más de 395,902 asistentes durante los días que se llevó a cabo el Gran Premio (GP).

Famosos se dan cita al Gran Premio de México y demuestran que son los reyes del look casual.

Eiza González

La mexicana estuvo de visita en nuestro país y deslumbró con este look compuesto de un top con forma de paliacate y unos skinny jeans. Añadió botas de tacón bajo cuadrado y lentes de sol.

Paty Cantú

La cantautora demostró su fanatismo con una gorra y playera del evento. Su look gritaba Fórmula 1 por donde sea que lo vieras, demostrando que no es necesario un outfit tan elaborado para lucir increíble y sporty.

Carlos Rivera & Cynthia Rodríguez

La pareja lució conjuntos sencillos, pero precisos que combinaban entre sí, por su parte tenemos a Carlos Rivera, usando una playera, polo negra y jeans.

Cynthia Rodríguez, por otro lado, usó una blusa de tirantes gruesos, skinny jeans y un bolso que añadía elegancia a su look. Los tenis blancos fueron sus aliados, pues sabemos que son un básico que añade glamour a cualquier atuendo.

Sasha Sokol

La ex Timbiriche utilizó un look que mezclaba lo formal con lo casual, a través de un blazer blanco, una blusa de manga larga con estampado de plumas y jeans ajustados. Los lentes de sol no podían faltar.

Will.i.am

El icónico cantante de Black Eyed Peas, llegó a nuestro país para disfrutar de los automóviles, además mostró su apoyo por el piloto Checo Pérez y hace unos meses, exactamente en mayo, habría diseñado su propio Mercedes Benz.

Samuel García & Mariana Rodríguez

El gobernador de Nuevo León y su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, se dieron cita al GP de México 2022. El 29 de agosto se daba a conocer la noticia de que estaban esperando un bebé y la orgullosa mamá no perdió la oportunidad de lucir su embarazo con un look ceñido. Por otro lado, Samuel García utilizó una chamarra de cuero y una playera naranja.

Geraldine Bazán

Este es posible uno de los atuendos ganadores y es que la actriz aprovechó el evento para lucir un increíble conjunto que destapaba su lado más sensual y chic.

Utilizó unos shorts con una blusa de red que permitían ver su top, a ese look añadió un blazer y un bolso con el mismo estampado de cuadros. Además, usó unas botas altas que son un hit de la temporada.

Eduardo Capetillo Jr.

El hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, no perdió la oportunidad de asistir al GP, y utilizó una camisa tipo pana, y jeans ajustados.

Inés Sainz

El referente del mundo del deporte no podía perderse del GP. Inés Sáinz es una experta si de estos eventos de trata. Lució un conjunto bastante relajado compuesto por jeans, una blusa blanca de manga larga y botas cortas.

Carlos Slim

El empresario es una de las personalidades más esperadas cada año para este evento. Lució una camisa negra y jeans, algo muy comfy y adecuado.