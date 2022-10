Uñas cortas con diseños artísticos: los estilos en tendencia que reinarán el resto de 2022

Una de las maneras de lograr una manicura elegante pero original es con diseños artísticos en tendencia. Cada año, se están volviendo más creativos, más ornamentados y más detallados.

No obstante, contrario a la creencia popular, no solo lucen bien en las uñas largas. El nail art también se ve fenomenal a las uñas cortas, una longitud que está también in desde temporadas.

Los diseños artísticos para uñas cortas en tendencia en 2022

A lo largo de este 2022, un conjunto de estilos ha estado reinando en las trends en cuanto a manicura. En lo que resta de este año, todo apunta a que estos seguirán comandando.

Por esto, a continuación, te presentamos 5 diseños artísticos para uñas cortas en tendencia este 2022 para inspirar tu próxima mani. Todos son elegantes, a la moda y muy chic.

French twist

La manicura francesa es un clásico que se posiciona en las tendencias cada temporada y lucen hermosas en uñas cortas. No obstante, este año, ha dominado el tradicional con un twist moderno.

El giro puede ir desde los colores hasta el grosor, apostar por doble líneas o el diseño invertido, entre otros elementos ornamentales. Algunos diseños que puedes copiar son:

Animal print

Las uñas de animal print son otra de las tendencias fuertes. Aunque los estilos más clásicos son el de vaca y el guepardo, hay un diseño que domina este otoño y seguirá de moda en 2023.

Se trata de la manicura carey. Dicho estilo puede llevarse ya sea en algunas uñas o en todas. Sea como sea, se ven muy sofisticadas. Algunos ejemplos de uñas cortas con estampado animal son:

Abstractas y glamurosas

Las uñas con diseños geométricos, abstractos y glamurosos son otras de las modas más fuertes en cuanto manicuras este 2022. Todo sugiere a que seguirán liderando hasta finales de año.

Estas pueden ir desde los swirls tan de moda hasta rayas, puntos o diseños más elaborados. Lucen muy bonitas, elegantes y originales. Algunas ideas para inspirarte son:

Negative space

Uno de los nail art más trendy son aquellos que incorporan la uña natural al diseño. En inglés, se les llama manicuras “negative space” y son una obsesión en el mundo porque lucen fantásticos.

Además, si apuestas por un diseño en gel que solo cubra la mitad superior de la uña, puedes obtener una mani que te dure hasta por un mes aproximadamente. Algunos diseños para probar son:

Piedras preciosas

Las piedras preciosas atraen el amor, la calma y también inspiración para manicuras. Y es que los diseños basados en estas son otra tendencia para uñas cortas que se ven muy sofisticadas.

Elige la piedra de tu preferencia ya sea por su aspecto o por las propiedades que tienen y quieres evocar en tu manicura. No importa cuál elijas, todas se ven fenomenales. Algunas muestras son: