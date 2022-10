Los ‘Converse’ pueden ser un sinónimo de elegancia con estos consejos: la edad no importa

Si pensabas que los tenis Converse, era una tendencia que solo podrían utilizar mujeres jóvenes, ¡es mentira!, aquí te demostramos que este calzado está pensado para formar parte del clóset de todos sin importar la edad.

Al paso de los años este calzado se ha convertido en un basic del armario de todas y es que siendo honestos, combinan con todo, su versatilidad los vuelve la prenda predilecta de todos los outfits, no importa con qué los uses, vestidos, faldas, pantalones, shorts, estos dan el toque final a cualquier look.

También te podría interesar: Salma Hayek utiliza la prenda en tendencia que te hará lucir increíble sin importar tu edad

Olvídate de los prejuicios y utiliza ‘Converse’ para tu próximo look

¿Cómo combinarlos en un look formal?

¿Quién dijo que ir a la oficina tendría que ser de tacón? Aquí te dejamos una muestra de que utilizar converse con blazer y jeans ajustados pueden ser una gran elección a la hora de lucir formal, cómoda y chic.

Faldas largas con tenis

Si vas a un lugar a vacacionar y necesitas un calzado cómodo que además luzca increíble con tu look, utiliza unos converse ya sean de plataforma o de suela sencilla, con tu falda, añade una blusa o playera y recorre cómoda la ciudad en la que estés.

El toque final para tu vestido casual

Estos tenis lucen increíbles con cualquier vestido y demuestran que no es necesario utilizar sandalias ni ningún tipo de tacón para lucir esta prenda de una forma elegante, añade medias en tiempos invernales y potencia tu look.

Lúcete con un outfit casual y tierno

Los ‘Converse’ también lucen increíbles con jeans acampanados o de corte ancho, pruébalos en tus looks y verás como hacen la diferencia.

Que nadie te diga que edad es la necesaria para utilizar una prenda, lo mejor es portarla siempre con seguridad, los años no tienen por qué ser un impedimento a la hora de vestir, atrévete y luce hermosa.