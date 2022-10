La razón por la que esta actriz no aprueba a Karl Lagerfeld como el tema de la MET Gala 2023

La MET Gala es una de las fechas más importantes en la agenda anual de la moda, un espacio donde celebridades y diseñadores se unen cada primero de mayo, para apoyar al Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte (MET) en Nueva York.

El evento presidido por la editora en jefe de la revista Vogue estadounidense, Anna Wintour, quien anunció hace unos días la temática, que este 2023, será sobre ‘Karl Lagerfeld: A Line of Beauty’, como un tributo a un diseñador legendario en la industria de la moda.

También te podría interesar: Met Gala 2022: los peor vestidos de la alfombra roja

Anna Wintour y Karl Lagerfeld llegando a los British Fashion Awards… esto es lo que yo llamo ¡poder! pic.twitter.com/XuDac0eYjS — La Editora Glam (@LaEditoraGlam) November 24, 2015

¿Quién fue Karl Lagerfel y por qué fue el tema de la MET Gala 2023?

Apodado como el Káiser de la moda, Karl Otto Lagerfeld, originario de Hamburgo, Alemania, se posicionó como uno de los diseñadores más prominentes de la industria de la segunda mitad del siglo XX.

Su trabajo destacó en marcas como Fendi, convirtió a Chanel en la marca que hoy conocemos, Balmain, Chloé y Patou, por mencionar algunas. También creó su propia firma homónima en 1984 y, además, inventó un modelo de negocios del que aún la industria de la moda se sigue sustentando.

También te podría interesar: De atuendos reciclados a inspirados en obras de arte: Secretos que te perdiste en la Met Gala 2022

Las declaraciones de Jameela Jamil en contra del tema de la MET Gala 2023

Jameela Jamil, la actriz de 36 años, originaria de Reino Unido y una de las estrellas de la serie de Netflix ‘The Good Place’ mostró su descontento por el tema de la MET Gala 2023, a través de su cuenta de Instagram, donde acumula 3.7 millones de seguidores.

La actriz mostró una portada en blanco y negro donde se puede apreciar una imagen del diseñador, con la leyenda “Nope”, y 8 publicaciones más donde muestra evidencias de las polémicas de Lagerfeld:

Karl Lagerfeld es el tema de toda la Met Gala del próximo año. Este hombre... era de hecho, supremamente talentoso, pero usó su plataforma de una manera claramente odiosa, principalmente hacia las mujeres, tan repetidamente y hasta los últimos años de su vida, sin mostrar remordimiento, sin ofrecer expiación, sin disculpas, sin ayudar a los grupos que atacó... no había explicación para sus crueles arrebatos.

Esos grupos eran mujeres que fueron agredidas sexualmente, todo el movimiento, yo también, parejas homosexuales que querían adoptar, todas las personas gordas, específicamente mujeres gordas, y algunos de sus mayores daños fueron contra los refugiados musulmanes, y la forma repugnante en que habló sobre las personas que huyen de sus casas por temor a sus vidas.

¿Por qué es ESTO a quien celebramos cuando hay tantos diseñadores INCREÍBLES que no son hombres blancos intolerantes? ¿Qué pasó con los principios de todos y la “defensa”. No puedes defender la justicia en estas áreas y luego asistir a la celebración de alguien que se deleitó en su propio desdén público por las personas marginadas.

Lo siento, pero no. Esto no es los 90. No luchamos contra toda esta mierda solo para tirarla por la borda porque un hombre blanco hizo ropa bonita para los flacos favoritos de la gente... vamos.”