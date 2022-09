Los tres pasos para llegar al rubio platinado de Kim Kardashian y a qué rostros les favorece

Kim Kardashian es sinónimo de vanguardia y buen gusto. Ella sabe cómo crear una tendencia, marca la pauta al punto que su escultural figura, su cabello, labios y mucho más se han convertido casi en un estereotipo que muchas quieren seguir y están dispuestas a hacer cualquier cosa para parecerse a la socialité y estar a la moda.

La diva a cambiado en varias oportunidades su look y, por supuesto, se vuelve un boom en los salones de belleza. Actualmente, ella lleva un rubio platinado con un corte recto de un poco más abajo de los los hombros. Hace poco afirmó en el programa Live With Kelly and Ryan, que seguirá siendo rubia. Esto lo aseveró, pues las raíces están creciendo y, por ende, está perdiendo el estilo inicial.

Arduo trabajo

Kardashian reveló que mantener platinada es un arduo trabajo, al que muchas veces le da pereza someterse. No es para menos, ya que sus estilistas tardan unas 8 horas solo para retocar las raíces y lograr este acabado perfecto y envidiable.

Mientras que, para obtener ese cambio radical, de castaña natural a platinada tuvo que “sacrificar” 14 horas, cuyo resultado dejó a todos con la boca abierta en mayo de este año, cuando asistió a la Gala del Met de 2022 y estrenó su apariencia.

Cómo lograr el mismo cambio de Kim: de castaña a platinada

Dylan Brittain, director artístico de Rainbow Room International, señaló a la revista Glamour que se trata de un proceso muy costoso, y que para mantener el color fresco en necesario visitar una vez al mes o cada dos meses al estilista para retocar el crecimiento del cabello.

De castaña a rubia Instagram: @kimkardashian

Chris Appleton, quienes estilista de Kim, Jlo y Ariana Grande, aseveró en un artículo de Vogue que se deben seguir tres pasos para tener este mismo aspecto:

1. Finge tenerlo. Trata de usar una peluca primero en este tono para ver si realmente te favorece, ya que Appleton afirma que afecta hasta la percepción del tono de la piel. Apóyate en una peluca para ver cómo te sientes también al verte al espejo.

2. El nivel adecuado de tono rubio platinado. “El tono es muy importante. Se necesita escoger correctamente para tu color de piel y de ojos, dado a que eso puede afectar todo el look. Las mujeres con colores de piel fresca se ven mejor con tonos dorados de rubio platino que las mujeres con pieles más cálidas, quienes los colores neutros de rubio les funciona mejor”, aconseja el artista.

3. Compromiso con tu cabello. Si eres de las que tienes poco tiempo para ir a la peluquería o por el contrario buscas economía, entonces, este rubio platinado no es para ti. Este tipo de transformación no se deben realizar en casa por uno mismo, se requiere de un especialista que te asesore de indique qué es lo que mejor te va según tu tono de piel, color de ojos y forma del rostro.

Tu melena necesitará preparación, al menos un mes antes porque sufrirá procesos agresivos y hay que fortalecerlo. Tienes que retocarlo cada tres semanas.

Los rostros a los que favorece este color

El color de cabello siempre influye en cómo se ven las facciones de la cara, es por esto que resulta importante saber a qué rostros le queda mejor esta tonalidad de rubio. Según los expertos, las caras finas o muy delgas no son las más ideales para llevar este look.

Pero quienes tienen rostros ovalados y ligeramente cuadrados en el mentón, este look le quedará genial porque estilizan los pómulos pronunciados. Para los cuadrados, también es ideal porque e son rostros muy duros de facciones y los tonos claros los suavizan.