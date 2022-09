5 errores al lavarnos la cara que son un pecado en tu rutina (y esto es lo que SÍ debes hacer)

Todas alguna vez hemos incurrido en alguno de estos errores al lavarnos la cara, que terminan siendo un pecado en nuestra rutina de skincare. Pero lo peor es que vemos las consecuencias a largo plazo, por lo que hay que empezar a corregir desde hoy.

Y es que si hay algo que no podemos ignorar a diario es la higiene facial porque con el paso de las horas el sebo, el sudor y las impurezas se acumulan constantemente en nuestro rostro sin que nos demos cuenta, ocasionando acné.

5 errores al lavarnos la cara que debes modificar desde este momento

Ser muy agresivos

No solo influye el tipo de producto, sino también la técnica y si usas una esponja o un instrumento similar. Tal como asegura Woman, opta por un limpiador especialmente diseñado para el rostro y bien adaptado a tu tipo de piel, el cual debes aplicar con los dedos o un algodón de manera sutil. ¡Recuerda que la piel de la cara es la más delicada del cuerpo!

Saltarse la doble limpieza

Si utilizaste maquillaje ese día, no puedes olvidar primero desmaquillar y luego proceder a lavarnos la cara. Los limpiadores faciales pueden mejorar el desmaquillado, pero no lo sustituyen, porque este tipo de cosméticos son difíciles de retirar aunque a priori no los veas. Primero desmaquillante y después limpiador facial, ese es el orden correcto.

El uso del agua caliente

No te excedas con temperatura muy alta cuando hagas tu skincare. El cuerpo puede soportar agua muy caliente, pero tu cara es más frágil. No tener en consideración esto puede dañar la piel y provocar sequedad e irritación. Lo ideal es que esté a temperatura ambiente.

La duración del lavado

Este proceso de limpieza debe durar como mínimo 60 segundos. Ese es el tiempo ideal para dejar actuar los activos del cosmético mientras con delicadeza vas alcanzando todas las zonas del rostro y del cuello. Si el tuyo dura menos que eso, cambia hoy.

Frotarse la cara

Si cuando terminamos de lavarnos la cara tomas una toalla muy dura o la frotas con dureza, estás maltratando tu cutis. Recuerda siempre secarla con delicadeza y no dejar que se seque al aire libre porque causa resequedad.