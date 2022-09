5 tintes fantasía para morenas con los que serás la protagonista de las miradas este 2022

Si quieres salirte totalmente del denominador común, hay ciertos tintes fantasía para morenas que son perfectos para dale un vuelco radical a tu imagen y a la vez potenciar tu belleza.

Estos encajan a la perfección con tus rasgos y tonos de piel, pero solo las más osadas se atreven a llevarlos. No obstante, ten en cuenta que estas coloraciones requieren mucho mantenimiento y retoques, por lo que son una gran inversión.

Tintes fantasía para morenas que son moda este 2022

Azul

No en vano, Karol G llevó el azul en su variación turquesa y otras estrellas de piel canela también se han decantado por una de sus miles tonalidades. Entre sus beneficios está que llena de luz el rostro, por lo que nos ilumina y nos quita años de encima. Además, ¿a quién no le gusta divertirse con su look a diario?

Rojo

Ya sea en su versión vino o aquellos más encendidos al estilo de La Sirenita, es la manera perfecta de cambiar tu cabello de manera radical manteniendo tonos oscuros que contrastan con tu piel naturalmente. Asimismo, el rojo es el color de la pasión y la sensualidad, lo amarás.

Rosado

Es la versión más apagada, dulcificada y femenina de la apuesta anterior. Este color que ha enamorado a muchas continuará siendo uno de los más populares este año, ya que no genera choque en aquellas que originalmente tenían su melena café.

Morado

Si buscas algo más elegante pero que siga dentro de la gama de tintes de fantasía para morenas, el morado en un sexy balayage es para ti. De esta manera tampoco necesitarás ir tantas veces al salón de belleza, puesto que la coloración no comenzará desde la raíz sino que solo tocará las puntas.

Gris

Aunque muchos expertos tengan opiniones divididas al respecto, pues uno lo aman y otros están en su contra, vale la pena probarlo porque transmite elegancia y sin duda, al generar mucho contraste con tu piel, serás siempre el centro de las miradas.