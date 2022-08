Cortes de cabello que no sacrificarán tu largo pero te darán un look moderno y elegante

Cortes de cabello mediano Cortes de cabello ideales para no sacrificar tu largo

Tener un cambio de look siempre es una buena idea para sentirnos hermosas y renovadas, sin embargo no siempre es un paso fácil, especialmente cuando implica una transformación en el pelo. Por eso aquí te mostraremos cortes de cabello mediano que no sacrificarán tu largo.

Cada vez que pensamos en un nuevo estilo de cabello, solemos caer en el error de creer que es necesario cortar mucho para vernos diferentes, sin embargo existen muchas opciones para llevar un estilo diferente, moderno y elegante que mantenga esa longitud que tanto nos gusta.

Hay muchas maneras de llevar el cabello largo y vernos a la moda, ya que existe una gran diversidad de cortes que pueden ser adaptados a nuestros propios gustos y personalidad.

No importa si deseas un look con movimiento, sencillos o dramático, hay opciones para todos los gustos y solo necesitas saber cuál es el que se adapta mejor a tu personalidad y a tus necesidades.

Por esa razón, aquí te mostraremos algunas ideas que te servirán de referencia para escoger ese corte de cabello que tanto te hará deslumbrar y te encantarán.

Recuerda que cada una de las opciones puede tener variaciones, de modo que las puedes adaptar o añadir detalles que tu prefieras llevar en tu look.

Estos son los mejores cortes de cabello mediano para mujer 2022

Desgrafilado

Esta es una opción ideal para añadir movimiento al cabello, por lo que habrá un cambio de estilo notorio, divertido y elegante, pero el largo se mantendrá en una longitud media que te dará la libertad de jugar con diversos estilos en tu pelo.

Long bob

Esta es una alternativa que está muy de moda, ya que se trata de un estilo medio que puede ser aplicado para dar un estilo más elegante. Si deseas que tenga algo de movimiento, este look puede estar acompañado de una asimetría sutil.

Cabello lod

Si quieres tener algo de movimiento, pero con un cabello que luzca ligero, esta opción es la ideal, ya que consiste en un tipo de corte con capas muy suaves.

Con fleco

Cualquier corte mediado lucirá completamente renovado si le añadimos un tipo de fleco, ya que este le dará un marco completamente diferente al rostro. Puedes jugar con un fleco recto, abierto, de lado o muchos otros más.

Estilo cortina

Esta opción también está muy de moda, ya que, en lugar de llevar un fleco, el mismo cabello brinda un marco elegante para el rostro.