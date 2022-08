Cortes de cabello bob: 5 estilos en tendencia que más favorecen a las mujeres de 40 años

Hay decenas de cortes de cabello que sientan de maravilla a las mujeres de 40 años, pero si hay un estilo perfecto para llevar a esta edad por su elegancia y poder rejuvenecedor es el corte bob.

A lo largo de este año, este fresco y favorecedor haircut se ha mantenido como el máximo protagonista en las tendencias en cortes de pelo con sus muchas variantes temporada a temporada.

Si estás en tus 40 o cerca y te sientes inspirada para un cambio de look con el que te veas rejuvenecida, te sientas guapa y te identifique, encontrarás la opción perfecta en alguna de estas.

5 cortes bob de moda que más favorecen a los 40 años

Por supuesto, como siempre cuando vamos a apostar por un nuevo corte, se deben tener en cuenta la forma del rostro, la textura del pelo y hasta el color de la melena para encontrar el ideal para ti.

Con esto claro, a continuación, te presentamos 5 versiones del bob en tendencia que más favorecen a las mujeres en su cuarta década de vida y más se están pidiendo en las peluquerías:

El clásico corte bob ultra liso

El bob básico le sienta bien a todo el mundo, pero es especialmente halagador para mujeres de 40 años porque se trata de un estilo clásico que a la vez da una apariencia muy moderna.

Se trata de un corte con una longitud por debajo de la oreja y encima del hombro que regularmente se corta sin capas ni fleco. Dicho estilo enfatiza las facciones y empodera a la mirada.

El bob cut aparte va bien a todas melenas, desde las más rizadas hasta las onduladas; empero será más favorecedora a los 40 en su versión más famosa: ultra lacio, recto y con raya al medio.

Este estilo liso perfecto tiene el poder restar años. En especial, si tienes un rostro redondo. Asimismo, es ideal a esta edad porque que es muy cómodo y fácil de llevar.

Blunt bob

Al igual que su antecesor, el blunt bob es de los cortes que más favorecen a todas. Dicho estilo llega a la altura de la barbilla y es recto, pero está despuntado en la parte baja para más movimiento.

Este corte en tendencia es ideal a los cuarenta porque refresca el rostro y está diseñado para llevarse con la melena al natural, lo cual lo hace muy práctico para la vida diaria.

De la misma forma, además de movimiento, sus puntas rotas imprimen un aire más relajado, fresco y juvenil a quien lo porta lo cual se traduce en una disminución instantánea de varios años.

El corte long bob

Entre todos los cortes bob en tendencia, el que más favorece a los 40 años de edad, indiscutiblemente, es su versión más larga: el long bob o lob.

Este tipo de corte se caracteriza por su largo justo por encima de los hombros, su adaptabilidad a los diferentes tipos de caras y su gran versatilidad que permite llevarlo rizado, liso y hasta natural.

El lob se trata de una elección ideal para quienes son amantes de los looks clásicos y buscan una melena que no sea muy largo ni demasiado corta, sino perfectamente en el medio.

Tal como sus otros hermanos, el poder rejuvenecedor del long bob yace en que su largo quita peso visual de encima y aporta un movimiento a la melena que nos hace ver más frescas y joviales.

Llevarlo con algún estilo trendy es otro de los tips para que resulte más halagador en las cuatro décadas pues moderniza a la persona que lo porta.

Tal como peinar las puntas hacia adentro. Dicho detalle suaviza el rostro y da un toque sofisticado.

Bob con flequillo

Otro de los cortes de moda más favorecedores para portar al llegar al cuarto piso y que se ajustan sin problemas a toda clase de semblante es el siempre glamuroso bob con flequillo.

La gran diferencia de este haircut en comparación con otros de la familia, precisamente, es el fleco un recurso que no solo otorga el protagonismo a la mirada, además es infalible para restarte años.

Igualmente, hay una variedad tan amplia de flequillos que es prácticamente imposible no hallar uno que favorezca tus rasgos y se ajuste tanto a tu personalidad como a tu estilo personal.

Estos cortes aceptan todo tipo de fleco como complemento, por lo que puedes decantarte por un baby bang bien corto, por uno recto o hasta uno largo al costado para quitarle seriedad a la cara.

Al final, los expertos aseguran que un flequillo ayuda a ocultar algunas de las líneas de expresión que comienzan a asomarse a los 40 y aportan un matiz distinto al resultado final.

El corte bob mini

El bob mini o microbob es uno de los hairstyles que está reinando entre las trends. Se trata de un look minimalista cuyo largo suele estar a la altura del pómulo y máximo hasta la mandíbula.

Esta variante del bob clásico estiliza las facciones, crea una horizontalidad muy halagadora para las caras largas y el efecto óptico de tener cuellos más largos. Aparte, quita años de encima al rostro.

Además, este corte ideal para una mujer de 40 actual y audaz es superfácil de peinar, favorece a todos los rostros y se encuentra entre los bob en tendencia más elegantes y sofisticados.

No obstante, pese a sus virtudes, no muchas se atreven a llevar una melena tan cortita por más estética y moderna que sea. Si no temes apostar por este corte micro, lo mejor será lucirlo lacio.

Empero, también puede combinarse con un flequillo relajado para alcanzar la perfección completa. Por lo general, se luce peinado con las puntas hacia adentro para lograr un acabado más chic.