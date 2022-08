5 estilos de cabello corto ideales para afinar el rostro que serán tendencia esta temporada

No hay nada que afine el rostro más que un estilo de cabello corto. Las mujeres con caras redondas, cuadradas o algo rellenitas saben de sobra que un buen corte de pelo y tinte apropiado son los mejores aliados para lograr visualmente tener unas facciones más finas.

Los estilos de cabello corto para afinar el rostro más in esta temporada

Para que un hairstyle sea verdaderamente efectivo para adelgazar la cara debe cumplir varias pautas. En primer lugar, tiene que reducir el volumen de la melena a los lados y aumentar el que hay en la parte de la cabeza. De esta manera, se logra alargar visualmente el rostro.

En cuanto a estilo, mientras más liso sea mejor. No quiere decir que las melenas rizadas están prohibidas, pero la cabellera lacia es la opción infalible para este fin pues no realza la redondez del rostro, sino que lograr un efecto de alargamiento muy favorecedor.

Por otro lado, Antonio Garrido, el director de formación del centro de belleza y bienestar Tacha en España, compartió a la revista Elle que otras claves a considerar para conseguir un estilo de cabello superefectivo para afinar la cara es la posición de la raya y el tinte.

“La raya cuánto más alta la llevemos más va a estilizarnos. Los tonos oscuros ‘contraen’ el rostro y los claros lo dilatan. Hay que tenerlo en cuenta. Y el volumen, cuánto más plano sea más estiliza el conjunto”, aseveró a la publicación en su edición española.

Además de estos trucos, la selección del corte de pelo también juega un papel clave para estilizar la cara. Durante este entretiempo, varios haircuts de longitud mini encabezarán las tendencias. Dichos estilos, no solo están in, además son perfectos para afinar los rasgos.

Si estás lista para un cambio radical o simplemente deseas actualizar el look que llevas para que sea más halagador a tu cara, a continuación, te presentamos 5 estilos de cabello corto que serán trend esta temporada para alcanzar tu mejor versión:

El pixie crop

El pixie crop, al igual que otros cortes de pelo bien cortos y de aires masculinos, han cautivado a lo largo del año, pero van a arrasar durante esta época. Para quienes desean afinar sus facciones, este estilo es ideal porque puede alargar la cara de manera óptica. Además, es muy versátil.

Por lo tanto, podemos llevarlo supercorto o ligeramente más largo para peinarlo al costado, suavizar y estrechar el rostro. En todo caso, hay que elegir mejor el que se acople a la personalidad. Al final, con este corte, la gran protagonista es la cara de quien lo porta.

Mullet con tupé

El mullet corto es otro haircut que será trendy en este periodo entre final de verano y comienzo de otoño. De por sí, este estilo transgresor y solo apto para las más atrevidas resulta muy favorecedor para adelgazar la cara al instante. Empero, para potenciar su poder lo mejor será llevarlo con un tupé.

Como mencionamos, al tener más volumen en la parte alta, dicho corte crea una línea visual vertical con la que se logra equilibrar la forma redonda del rostro.

Nape bob

Los estilistas en todas partes están de acuerdo en que el clásico corte bob es el más favorecedor para los rostros redondos y de cualquier forma en general. En esta temporada otoñal, este versátil estilo de cabello volverá a pisar con fuerza en las tendencias, pero en su versión “nape”.

El elegante corte, en tendencia desde la primavera, no es más que un bob tradicional pero a la altura de la nuca hasta el mentón apenas inclinado. Este logra afinar las caras con formas circulares debido a su largo que ayuda a no centrar la atención en los malares. También alarga de forma óptica el cuello.

Si quieres darle un toque favorecedor extra, agrégale un flequillo desenfadado a este corte refrescante y rejuvenecedor que por sí solos también ayudan a estilizar las facciones. Otras versiones que seguirán in durante la transición de las estaciones son el blunt bob, el lob y bob desfilado.

Undercut

El audaz undercut se destaca por presentar una parte frontal larga y unos laterales medio rapados que aportan verticalidad al rostro. De esta forma, favorece a los rostros redondeados. Además, este corte simétrico es ultra versátil y se puede llevar sin problemas con diferentes estilos y texturas.

Buzz cut

Por último, el sencillo pero osadísimo buzz cut o corte rapado es otro de esos estilos de cabello corto en tendencia para esta temporada que estilizan los rasgos de la cara. De acuerdo a Vogue, este corte va genial con un tinte rubio platinado o pasteles, tal como lo lleva la actriz Iris Law.

Por supuesto, para llevar este look tan intrépido hace falta mucha seguridad en uno mismo. Aquellas que no temen ser el centro de atracción no dudarán en probarlo y aprovechar su poder para captar las miradas.