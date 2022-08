El nuevo corte de cabello en tendencia: es ideal para las mujeres de cara cuadrada y redonda

Si la forma de tu cara es redonda o cuadrada y todavía no has podido encontrar el look que mejor te sienta, probablemente sea porque no has pensando unirte a la tendencia del shaggy.

Aunque tiene sus orígenes en los años 70, se trata de uno de los cortes de cabello modernos más pedidos y cada día son más las famosas con este tipo de rostro que se atreven a llevarlo.

Por supuesto, lo hacen de manera superatinada porque, especialmente en el caso de quienes tienen un óvalo facial cuadrado y redondeado, este es el corte perfecto para favorecerlas.

¿Qué es el shaggy, el corte que favorece los rostros cuadrados y redondos en tendencia 2022?

El shaggy es un estilo capilar desenfadado y versátil que se logra con capas cortas y delgadas que pueden tanto aportar volumen a la melena, como ayudar a reducirlo.

En este tipo de corte de pelo, la progresión de capas es escalonado por lo que se crea un efecto degradado en el cabello que refresca mucho la imagen.

Aunque es bastante atrevido, tiene entre sus ventajas el hecho de que se adaptar a todos los tipos de rostros simplemente cambiado el largo de las capas que enmarcan la cara.

En el caso de mujeres con facciones cuadradas o redondeadas, es perfecto para estilizar los rasgos porque aportar volumen en la parte alta de la cabeza y lo reduce en los laterales.

También por esta característica, se trata de uno de los estilos de cabello que quita años de encima, otra de las razones por las que es de los más demandados en este momento.

Además, cuenta con una variante para cada una. A continuación, te mostramos los más populares:

Shag + mullet

Shaggy con flequillo

Shaggy clásico