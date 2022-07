Prepárate para los días de calor en Guayaquil: así es el armario de una mujer ‘guayaca’

Guayaquil es cuna de gente amable, solidaria y llena de ‘calorsito’. La ropa ligera y cómoda siempre es un esencial en el armario de las mujeres ‘guayacas’. Si tú estás pensando en viajar hasta esta hermosa ciudad y no sabes cómo armar tus outfits aquí te brindaremos los mejores consejos.

Charlamos con Suzzete Sabando una emprendedora, influencer y fashion stylist plus. ‘Su’ (como le dicen de cariño) se ha dedicado a promover todo sobre moda desde hace algunos años atrás y hoy la ve como una pasión que la mueve para impulsar a las mujeres talla plus de su ciudad, pero, ¿por qué no llegar hasta otras ciudades del país? Hoy cuenta cómo es la moda de la mujer ‘guayaca’ inspirada en el realce y comodidad de su belleza.

Todas somos hermosas, pero qué prefiere una mujer ‘guayaca’ para vestir: moda o comodidad

Sería una combinación de ambas. Busco sentirme segura para poder transmitir mi seguridad y confianza a otras personas por medio de la moda. La originalidad y la frescura son parte esencial y fundamental por el calor que se vive en la ciudad. Ni las camisetas, ni las faldas, vestidos y jeans, pueden faltar en el armario de una mujer que vive en Guayaquil.

¿Qué prendas son las que destacan en tu armario?

Siempre debe ser ropa fresca porque a veces hace mucho calor, básicamente jeans y una blusa bonita. Una sugerencia para las personas que van a viajar a Guayaquil y que favorecerá su estadía por el calor es que necesitan llevar ropa versátil, es decir que se adapte a cualquier oportunidad y que se pueda presentar en el camino: una fiesta, un desayuno, un paseo al medio día.

Trae vestidos frescos, jean y blusas y zapatillas, también que no olvide traer gafas, son muy importantes, un sombrerito o gorra.

Cinco prendas que sabes que no podían faltar en el closet de una mujer guayaquileña

No solo se trata de comprar la ropa, sino de que esta sea cómoda, funcional y sobre todo que haga que nosotras nos veámos y sintamos bien con nosotras mismas. En mi caso mis básicos son: gafas enormes, vestidos, zapatos deportivos cómodos, un jumper, tacones y una chaqueta jean.

¿Cómo vestir en lugares que hace mucho calor? Estas son las reglas de oro