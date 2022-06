Ideas de looks con kimono para andar fresca y estilosa este verano

Looks con kimono 2022 Son una pieza fundamental para lucir chic esta primavera-verano.- Pinterest

Si eres de las que compró un kimono tiempo atrás cuando estuvieron de moda y ahora no sabes cómo incluirlo en tus looks, las influencers tienen varias ideas que te permitirán lucir moderna sin renunciar a la comodidad.

Son ideales en la primavera-verano pues aportan estilo a los outfits más relajados o descomplicados. Según Elle, es una pieza atemporal que se combina de muchas maneras para ocasiones especiales y que no importa la edad o el tipo de cuerpo, siempre es bienvenida.

Looks con kimono para el verano 2022

Con jeans

Simple, sencillo y básico. Cualquiera tiene en su armario un buen vaquero que realce sus curvas y una camiseta blanca para generar balance con el color del kimono.

Si eres de baja estatura, llevarlo con sandalias de tacón te ayudará a verte más estilizada y recuerda no abusar de las capas que llevas encima. Puedes buscar un modelo con una menor longitud para no recortarte centímetros.

Monocromático

Si eres atrevida opta por estampados originales y llamativos y si eres más discreta elige un modelo monocolor.

También puedes encontrar un punto medio entre ambas opciones, haciendo que el atuendo sea de un solo tono y el kimono permanezca como el centro de la atención con sus motivos divertidos.

Con un vestido negro

Y no, los looks con kimono no están reservados únicamente para el día. Tal como nos enseñó la actriz, Jessica Alba, se adaptan a esas noches de cita o de cena con las amigas en las que quieres verte bien.

Ya sea un vestido corto, una falda o shorts, el contraste entre las longitudes de las prendas se verá muy bonito.

En esa misma onda de clase y distinción, recuerda que la textura más recomendable de todas es la seda, que además de sentirse deliciosa al tacto, le aporta mayor sofisticación.