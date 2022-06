Looks frescos y coquetos con camisas para esta primavera

Looks con camisas para esta primavera Son estilos frescos, cómodos y cargados de mucho glam.- Pinterest

Las camisas son la prenda ideal para los días que no sabemos qué ponernos, ya que nos permite adaptarnos a cualquier momento y siempre lucir bien. No importa si vamos a la oficina, a ver a las amigas o incluso a una cita, queda fabulosa en cualquier clase de looks.

Incluso, aquellos de primavera-verano, porque aunque erróneamente se les ha confundido con una pieza calurosa o no apta para las altas temperaturas, gracias a su versatilidad podemos combinarlas de muchas maneras para siempre vernos coquetas y estar cómodas.

Looks con camisas para la primavera

Camisa oversize y jeans

Los vaqueros son otros de los que ocupan un lugar especial en nuestro clóset, así que la mezcla de clásico + clásico jamás decepciona. No obstante, este año la tendencia es optar porque alguno de los dos sea oversize.

Esto es, una o varias tallas más anchas que la de tu cuerpo para que quede holgada y chic. Genera el balance visual con jeans ceñidos y de tiro alto para acentuar aún más tu figura.

Tipo chaqueta

Dile adiós a los blazers o las chaquetas de telas pesadas y ultra calurosas estos días. Mejor sustituye por una camisa ligera que le haga reemplazo con mucho glamour.

Puedes combinarla con crop tops, shorts o prendas que dejen más piel a la vista. De esta manera, estarás cubierta y exhibirás solo lo necesario, siéndote confiada con tu cuerpo.

Shorts, bermudas o minifaldas

La dupla con prendas cortas en la parte inferior es muy poderosa, además de ideal para dejar que tus piernas se bronceen. Aprovecha que estamos en los días donde las tendencias de color se vuelven más vibrantes y no tengas miedo de usar fucsia, rojo, amarillo, verde, azul eléctrico y más tonos similares.

Si te decantas por looks con camisas estampadas para esta primavera, recuerda equilibrar con otras más neutras, como un pantalón blanco o una falda mini negra, que genera solo un punto de atención en tu outfit.