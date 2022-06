Tinte de cabello oro blanco, la elegante tendencia para las rubias

Si las rubias se divierten, pues las platinadas mucho más. Para ellas llegó precisamente la tendencia de tinte de cabello oro blanco, el cual busca repotenciar su efecto claro, iluminador y llamativo por mil.

Ciertas celebridades e influencers ya se sumaron a él (incluida Kim Kardashian) por la simple razón de que se ve lujoso, brillante y muy femenino, con su tonalidad que roza el blanco gris perfecto para disimular las canas si ya tenemos más de 45 años.

“El oro blanco está teniendo un gran resurgimiento a medida que nos acercamos al verano, se caracteriza por un tono neutro y cremoso, en lugar de demasiado plateado o demasiado dorado”, explicó a Glamour el experto en colorimetría, Tom Smith.

Según los más conocedores en el tema, este es un color que está a medio camino entre el platinado blanco puro del 2016 y el rubio vintage dorado del verano pasado. “Este tono en particular se describe mejor como oro blanco; no es tan frío como un plateado o ceniza, pero ciertamente no es lo suficientemente cálido como para ser dorado”, aseveró.

En conclusión, las tendencias para este verano quieren que dejemos atrás nuestro pasado de castañas o pelirrojas para convertirnos en rubias.

El tinte de cabello oro blanco es más fácil de llevar independientemente de tu tono de piel, aunque la mala noticia es que requiere de mucho mantenimiento no solo para que luzca hermoso sino también para conservar una correcta salud capilar, con retoques de color e hidratación al menos una vez al mes.

“Es caro de conseguir, por lo que tiene sentido que este tinte de oro blanco sea también bastante lujoso”, dice Smith, quien aconseja buscar únicamente a profesionales capacitados y no atreverse a iniciar el camino de decoloración en casa, menos si tenemos una base oscura.