Looks con biker shorts para andar frescas y cómodas esta temporada

Si hasta la princesa Diana era asidua a llevar biker shorts, nosotras definitivamente deberíamos darles una oportunidad esta primavera-verano en nuestros looks diarios y casuales cuando queremos andar cómodas pero estilosas.

Regresaron desde los 80 y 90 y se quedaron para ser parte indispensable del armario de cualquier fashionista, aunque claro, al inicio puede ser una prenda intimidante de combinar por no saber qué es lo que más nos beneficia.

Las claves para armar looks con biker shorts esta temporada

De acuerdo con Vogue, hay algunos aciertos seguros con los que difícilmente vas a fracasar. Por ejemplo, utilizarlos en clave sporty chic con camisas o chaquetas de mezclilla oversized y botas altas.

Así le gusta combinarlos a una de las referentes de la moda, Kim Kardashian, cuando los utiliza más allá de sus rutinas de ejercicio o estar en casa. El secreto está en equilibrar las proporciones del cuerpo, pues al ser una prenda muy ceñida, se lleva bien con lo holgado.

En este sentido, recomiendan evitar crop tops o camisas reveladoras, porque te conviene más lo ancho y con estructura interesante que acapare miradas. Si quieres un look más femenino, recomiendan usar sandalias o mules, pero que no tengan tiras para que no acorten tus piernas.

No obstante, tampoco hay que castigar o renunciar al estilo deportivo por completo, si eso es lo que te gusta. Con hoodies, camisetas anchas y sneakers con calcetines son algunas de las versiones más utilizadas.

Sin embargo, lo que sí quieren todos los expertos que sepas, es que debes buscar un modelo de biker shorts que no sea ni muy largo ni muy corto para ti, según tu estatura. Lo ideal es que lleguen hasta la mitad del muslo o hasta el punto más delgado de la pierna para que te estilicen.