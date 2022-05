5 claves para encontrar el pantalón negro perfecto para tus looks con tenis

Todas hemos escuchado que tener un pantalón negro en nuestros armarios es básico y esencial para armar toda clase de looks, pero ¿cómo elegimos uno que pueda ir bien con tenis?

La moda se ha transformado mucho en los últimos años y aquello que era inaceptable en las tendencias femeninas, hoy es un acierto absoluto que todas podemos seguir.

Por eso, el estilo comfy llegó para hacernos lucir hermosas sin perder esa comodidad que siempre nos hace falta en nuestra cotidianidad

Los pantalones negros pueden ser clave en este tipo de estilo, ya que hace la combinación perfecta entre lo clásico casual con lo urbano comfy.

Estos pantalones pueden ser combinados con los zapatos de tacón más elegante, pero también con nuestros tenis más cómodos, sin embargo es válido preguntarse si existen el pantalón negro ideal para un look más relajado.

La verdad es que esto dependerá mucho del estilo personal y gusto de cada quien, pero es completamente válido encontrar aquel que te haga sentir cómoda y hermosa.

Aunque no existen reglas estrictas en este sentido, hay algunas claves que pueden seguir para seleccionar tu pantalón ideal y aquí te mostraremos algunos puntos a tomar en cuenta.

Así puedes elegir el pantalón negro ideal para lucir con tenis

Define lo que quieres proyectar

Antes de seleccionar tu pantalón perfecto, debes tener en cuenta qué quieres proyectar con tu look y cómo quieres lucir, ya que esto te dará una guía para tomar buenas decisiones.

Cuida el largo

Uno de los puntos más importantes para tomar en cuenta es que el largo de tu pantalón debe ser el indicado para ti.

Una prenda muy larga o muy corta podría arruinar por completo el estilo que desea lograr.

Los cortes altos se adaptan a todo

En los últimos años, los pantalones con corte a la cintura son los más solicitados, ya que se adaptan a todos los contextos y su versatilidad es una de las ventajas que todas deseamos aprovechar.

Que el tipo de pantalón sea compatible con tus tenis

El tipo de pantalón que elijas debe ser un buen complemento para los tenis, ya que cuando no hay armonía, el look puede dar una forma no deseada a toda tu figura.

Los clásicos son un acierto siempre

Lo pantalones con corte clásico, a la cintura, caída resta y semiholgados son los que se adaptan a todos los looks y calzados, de modo que pueden ser la mejor opción para comenzar con este tipo de atuendos.