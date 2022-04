Peinados semirecogidos para transformar tu cabello esta temporada

Existen muchas maneras de transformar tu apariencia sin tener que acudir al salón de belleza. Una de ellas, es por medio de las tendencias de cabello, que además de estar de moda te ayudan a tener una apariencia más sofisticada y formal. No necesitas ser una experta de la belleza, ya que estos peinados semirecogidos son muy fáciles de realizar y pueden lograrse en poco tiempo. Si quieres darle un giro a tu look, te recomendamos agregar otro tipo de accesorios, como bandanas, broches y clips.

A continuación, te presentamos varias formas de hacer lucir tu nuevo corte de cabello para darle una apariencia diferente cada día. Gracias a estos estilos que serán tendencia durante los próximos meses, podrás experimentar con nuevos looks. No importa la textura de tu cabello, estamos seguras de que encontrarás un estilo que se acomode a tus necesidades.

Peinados semirecogidos que serán tendencia

Trenzas en cabello suelto

Para un look bohemio puedes hacer algunas trenzas en tu cabello suelto, puedes variar el grosor y la técnica. Para que tu pelo luzca más crea ondas con ayuda de una plancha.

Peinado torcido

Es el estilo ideal para las mujeres de cabello largo. Divide tu cabello de lado y toma los mechones de la parte frontal. Enróllalos para formar un ‘torcido’ y sujétalo por debajo de tu cabello suelto en dirección a tu oreja. Puedes crear ondas en el resto de tu cabello con ayuda de una tenaza o una plancha para cabello.

Cabello suelto con paliacate

Para un look sin esfuerzo, anúdala sobre tu cabeza y haz una trenza suelta con el largo de tu cabello, lo mejor para este look, es que dejes las puntas de la bandana sueltas, así como algunas mechas de cabello. Este look es perfecto para la temporada de calor.

Trenzas al frente

Este es uno de los peinados más fáciles de esta temporada. Sólo tienes que tomar dos mechones delgados del frente y peinad una trenza de tres cabos en cada uno. Puedes adornarlo con piercings, accesorios, ligas, etc. Además puedes llevarlas con cabello suelto o recogido según lo desees.

Media coleta

Este estilo proporciona volumen en la parte superior de la cabeza, lo que crea un efecto de alargamiento. Solo toma la parte frontal de tu cabello y átala en una coleta alta. Para crear más volumen usa shampoo en seco en la raíz y haz ondas con una tenaza en el cabello suelto. Si no tienes ya un fleco, puedes fingirlo dejando mechones cercanos a tu rostro sueltos.

Diadema trenzada

Este es un estilo sencillo que aporta un giro a tu look y es perfecto para quienes tienen más experiencia peinando su cabello. Con ayuda de una tenaza, ondula tu cabello y después divídelo a la mitad de manera horizontal, has una tranza francesa comenzando de un extremo de tu cabeza al otro y átala con un pin por debajo de tu cabello.

Cola de caballo baja

Para un look sobrio y sofisticado, parte tu cabello por la mitad y sujétalo en una cola de caballo baja. Puedes alaciar los largos o crear ondas ligeras para completar tu look.