5 claves para transformar tu armario al estilo Sarah Jessica Parker si tienes más de 40

Si alguien sabe de tendencias de moda, esa es Sarah Jessica Parker, nuestra querida “Carrie Bradshaw” en Sex and the City. Ahora que sabemos que el reboot And Just Like That estará disponible por HBO en diciembre de 2021, no podemos dejar de concentrarnos en lo bien que se ve la actriz.

A sus 56 años, SJP luce fabulosa y se ha convertido en un ejemplo para muchas mujeres que han madurado con ella.

Las arrugas, las manchas y los cabellos platinados no son algo que le preocupe, ¡al contario! Ella se ha encargado de ponerlos en alto, luciendo natural y demostrando que las mujeres no tenemos que avergonzarnos por el paso de los años.

Parker se ha mantenido fiel a su estilo y al igual que su personaje, no teme en tomar decisiones arriesgadas de moda.

Así que si lo que quieres es transformar tu armario y seguir las tendencias al estilo Sex and the City, sigue los consejos de SJP.

Apuesta por los colores brillantes y siempre tendrás éxito

Lejos de lo que todos piensan sobre usar atuendos coloridos “a cierta edad”, la actriz siempre tiene una opción que la hace destacar.

Deja de creer que los colores le restan seriedad o formalidad a tu look ¡al contrario! Reflejarás tu lado más poderoso y espontáneo. El secreto está en comenzar a utilizarlo poco a poco o atreverte a un look monocromático. Puedes incluirlo en accesorios o prendas discretas e ir mezclando o agregando más según la ocasión.

No le temas a las transparencias

En 2017, Parker sorprendió durante la apertura de la tienda Intimissimi en Nueva York. luciendo un top transparente con encaje que dejó ver su sostén negro. De hecho, no es la primera vez que lo hace pues las transparencias siempre han sido parte de su armario. En 2016 lució espectacular en un vestido negro de malla y más recientemente, durante el rodaje de STC dejó asomar su bralette de transparencias por debajo de un vestido y definitivamente es algo que puedes probar.

Ten siempre un traje listo para llevar tu look a otro nivel

Durante el rodaje de And Just Like That, Parker fue vista con un traje en tono marrón compuesto por un blazer de doble botonadura y pantalones de cintura alta y ancho, sostenidos por un par de tirantes. Muchas veces creemos que este tipo de outfits no son femeninos y que no habría razón para tener uno en el armario pero SJP deja claro por qué vale la pena el riesgo

Un traje elegante es un gran clásico que te sacará de apuros si tienes un evento importante, además, es una de las tendencias declaradas para el otoño-invierno 2021/2022.

Estampados y texturas combinados

No es un secreto que SJP sea la reina de las combinaciones exóticas. Ella no teme mezclar estampados pues sabe que es un riesgo que vale la pena correr.

Apostar por esta tendencia puede aumentar el factor de diversión de tu atuendo, lo que a su vez te hace sentir más segura.

Remata siempre con accesorios coquetos y divertidos

No tienes que dejar de usar accesorios para lucir “más recatada” cuando llegas a la mediana edad o pasas de ésta. Al final del día, la que tiene que sentirse bien eres tú.

Este es el momento perfecto para lucir los accesorios que tengas, ya sea un bolso llamativo, un collar extra grande o un sombrero glamoroso. Si alguien es fan de los accesorios que destacan, esa es Sarah Jessica Parker.

