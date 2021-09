4 errores de moda que debes evitar si tienes las caderas anchas

Al evitar estos errores lucirás un cuerpo más esbelto.

A la hora de escoger la ropa es importante considerar la forma de tu cuerpo. Puede que una prenda te guste mucho, pero es importante que consideres esos aspectos que destacan en tu cuerpo para determinar si efectivamente te hará lucir muy bien.

En el caso de las mujeres con caderas anchas tienes la parte superior más estrecha, por lo que deben buscar piezas que le ayuden a equilibrar la silueta.

En este caso para estilizar más la figura, sería conveniente utilizar una línea monocromática con prendas que ayuden a realzar el busto y los hombros. Por otra parte, conviene que uses prendas que no acaben en el punto más ancho de las caderas, con estampados en la parte superior del cuerpo y no en la inferior.

Además de considerar estas recomendaciones para disimular tus caderas anchas debes evitar la utilización de las siguientes prendas:

Usar falda ceñidas al cuerpo

Aunque este tipo de falda es elegante, si la usas con tus caderas anchas ceñidas al cuerpo sacarían a relucir más las caderas y de seguro eso es algo que no estás buscando.

Vestidos tubo

Estos vestidos estilo tubo se ciñen al cuerpo en su totalidad y hace que las caderas se acentúan, haciéndola ver más voluptuosa, así que mejor escoge un vestido por ejemplo cruzado, que le dará más fuerza a la parte superior del cuerpo.

Zapatos bajos

No es una gran idea pues mientras más baja te muestres las piernas se verán más cortas, menos estilizadas y las caderas se verá más anchas, mejor opta por tacones que la altura ayuda a estilizar el cuerpo.

Jeans a la cadera

Mejor luce jeans de tiro alto, pues los jeans a la cadera te harán lucir más anchas, es el peor error que puedes cometer a la hora de vestirte…. Bórralo de la lista, es la peor prenda que puedes escoger.

