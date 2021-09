Errores que cometes al vestir de negro y le restan elegancia a tu outfit

No por vestir de negro tenemos licencia para armar cualquier combinación que se nos ocurra, porque incluso llevando este color tan favorecedor, se puede caer en errores que cuestan muy caro.

Bien utilizado, tiene el poder de disimular “impefecciones”, restar volumen y hacernos lucir altas, razón que lo vuelven el favorito de muchas, pero le podrás sacar más provecho todavía si aprendes que NO deberías hacer.

Errores al vestir de negro que todas deberíamos evitar

No usar accesorios

Llevar un total look en negro está muy bien, pero no ponerle a tu atuendo ningún tipo de accesorio ya es un sacrilegio de la moda. Al lucir tonos neutros es indispensable que le pongas vida a tu imagen con el maquillaje o los complementos para que no se vea aburrido o pases desapercibidas.

No combinarlo inteligentemente

Para llevar este color sacando notas sobresalientes es fundamental conocer tu tipo de cuerpo para poder combinarlo.

Ejemplo, si eres una mujer curvy, lucirá mejor en ti si utilizas negro en las prendas inferiores y dejas el color o los estampados para las prendas superiores. De esta manera, lucirás más delgada, mejor proporcionada y disimularás los rollitos.

Usarlo solo de noche

¡No! Este es uno de los errores o mitos de vestir de negro más extendidos, pero ya quedó en el pasado. Lo puedes llevar sin problemas para una reunión con tus amigas, ir a la oficina o asistir a una cita romántica diurna.

La idea es que de día sean prendas más frescas y lo mezcles con otras de color cálido o estampados. De noche, saca tu lado más glamuroso, extravagante o los brillantes.

No cuidar la prenda

Al ser negro no te da carta libre para no fijarte en esos detalles que le restan belleza a tu prenda: que se haya decolorado en la lavada, tener residuos o manchas, que transparente tu ropa interior, tenga rastros del detergente, entre otros, nos recuerda Soy Carmín.

