4 errores de moda que debes evitar al llevar minifaldas al llegar a los 40

Las tendencias cambian constantemente y, sin importar nuestra edad, no queremos perderle el paso a las nuevas actualizaciones de atuendos, es este mismo apuro lo que puede provocar que cometamos ciertos errores de moda.

Las minifaldas son una prenda muy popular, ideales para esos días donde el clima es cálido y perfecto para refrescar nuestros muslos con la brisa y mostrar un poco más de piernas para llamar la atención.

Sin embargo, debemos conocer cuáles son los errores más comunes al momento de usarlas, sobre todo para las mujeres que ya llegamos a los 40, ya que estos fallos pueden verse más evidentes.

No tomar en cuenta el lugar, uno de los errores de moda más comunes

A pesar de la comodidad y frescura que nos brindan las minifaldas, debemos tener cuidado y usar el sentido común para saber en qué lugares es adecuado vestirlas.

Uno de los errores de moda más comunes es ir a restaurantes elegantes, bodas, bautizos o funerales con este tipo de prenda.

Todo tiene una ocasión y definitivamente esta no la es ¡Y no! Usar minifalda con blusa de tirantes no es igual a llevar un vestido corto.

Que lo único llamativo sean tus piernas

Otro de los fallos más frecuentes al momento de usar esta prenda corta es querer llamar la atención usando minifaldas extravagantes y de colores demasiado llamativos.

Esto no solo le quita protagonismo a tus piernas, sino que te hace ver como desesperada por resaltar.

Lo mejor es usar colores simples, preferiblemente de texturas más comunes y no abusar de los brillos y lentejuelas.

El tamaño sí importa cuando se trata de evitar errores de moda

El tamaño es esencial si queremos pasar de sexys a vulgares, ya que el tamaño de nuestra prenda inferior debe estar acorde con el lugar en donde estemos.

Sabemos que el término “mini” viene de “pequeño” o “diminuto”, pero esto no es aceptable si el largo de nuestra falda no llega a cubrir la parte baja de nuestros glúteos, pues nos arriesgamos a perder la sensualidad para aparentar indecencia.

El cuidado de las piernas es vital

Si quieres usar minifaldas y evitar ser otra estadística entre los errores de la moda, lo mejor es que tus piernas tengan el respectivo cuidado que se merecen.

Mantenlas hidratadas y no exageres con las cremas de exteriores, pues la idea es que luzca resplandeciente, más no que parezcan espejos con cada rayo de sol que impacta en ellas al caminar

Si eres de las que no te gusta tener vellos en las piernas, debes estar muy pendiente del grosor de los mismos, ya que a veces decimos “no hay problema, están cortos, nadie los notará”, pero la realidad es que lo que marca es qué tan gruesos estén para saber si se disimularán o no.

Sigue estos valiosos consejos si no quieres formar parte de los errores de la moda al usar minifalda a los 40 años.

