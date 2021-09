4 errores de moda que debes evitar al llevar jeans cuando eres de baja estatura

Los jeans son una de las prendas que no faltan en el clóset de cualquier mujer, pues son perfectos para looks casuales y hasta elegantes si los sabes combinar.

Sin embargo, existen algunos errores que debes evitar al llevar esta pieza cuando eres de baja estatura.

Quizás no eres muy consciente que cometes estos errores, y por eso, aquí te los mostramos para que ya no lo hagas más y deslumbres en looks con jeans.

Jeans: errores que debes evitar al llevar jeans si eres bajita

Llevar los jeans a la cadera

Los jeans a la cadera son una de las tendencias de los 2000 que ha regresado, pero si eres bajita no debes llevarlos así.

Y es que lucirás más baja y no favorecerá tu figura para nada, así que lo más recomendable es llevar jeans de corte alto, ya sean mom, skinny o boyfriend jeans.

Así, con un pantalón corte alto alargarás tus piernas y sumarás algunos centímetros.

Jeans muy anchos

Los baggy, o pantalones anchos están de moda, pero no debes exagerar con lo ancho cuando eres de baja estatura.

Si los llevas unos muy anchos, entonces tu figura se perderá, y te dará un efecto contrario al que deseas, luciendo mucho más baja.

La idea es llevar pantalones como mom jeans que solo sean un poco anchos en las piernas a la altura de los muslos.

Combinar jeans con prendas oversize

El peor error que puedes cometer al llevar jeans cuando eres baja es combinarlos con prendas oversize y llevarlas por fuera.

Y es que perderás altura y harás que tus piernas parezcas más cortas, así que lo mejor es llevar cualquier prenda, ya sea camisa o blusa, dentro del pantalón.

De hecho, es mejor aún si los combinas con bodysuit, para lucir estilizadas, y mucho más altas.

Llevar el ruedo muy bajo

Si llevas el ruedo del jean muy bajo no dejarás que se vea la parte del tobillo, y esto te hará lucir más baja.

Lo ideal es llevar pantalones con un ruedo alto, que deje ver esta zona, y así sumarás algunos centímetros a tu estatura.

Además, combínalos con calzado que no entorpezca esta parte que dejas al descubierto, como tenis, o tacones.

