Tintes que serán tendencia este verano y quitan muchos años de encima

Temporada a temporada las tendencias en tintes de cabello se renuevan y ahora, que se acerca el verano, no habrá excepción. Sin embargo, si estás buscando tener una imagen rejuvenecida y fresca, hay ciertos tonos que te acercarán más al éxito.

Casi como por arte de magia, estas coloraciones suavizan la apariencia de las arrugas y disimulan las canas si ya comienzan a asomarse.

Tintes de cabello que quitan años de encima

Rubio dorado

Y sí, no hay mejor alternativa para darle luz a tu rostro y verte joven que los tintes de cabello rubios. Actualmente está muy cotizado el dorado que dulcifica las facciones, aplicado en técnicas en tendencia como el balayage o las babylights. Le va muy bien a mujeres tanto morenas como de piel claras, especialmente si la raíz oscura se asoma en el degradado.

Las melenas rubias doradas son tendencia.- Instagram @katarinaelfimova.

Rubio platinado

En el mismo sentido, el platinado también es de esos tintes de cabello que ayuda a rejuvenecerse, sin embargo, luce mejor en pieles frías que se pueden inclinar incluso por raíces en tonos ceniza. Este tipo de mujeres se suelen identificar porque no se broncean sino que rojas y sus venas son azuladas.

Las opciones más platinadas son un gran acierto para pieles frías.- Instagram @lockbylisa.

Rubio miel

No obstante, si no te gusta ser demasiado rubia porque no es lo tuyo, puedes hacerte unas babylights en miel o caramelo para aclarar tu melena pero sin llegar a los extremos.

Ideal para pieles más morenas este verano.- Instagram @coffieur_bytugba.

Según Glamour, “los tonos oscuros endurecen las facciones, haciendo notar aún más las canas. Pero puedes realizarte un servicio de babylights y así disimularás la edad de manera natural”.

