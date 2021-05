¿La tendencia de Gua Sha en el rostro que es viral en las redes sociales realmente funciona?

No culpamos a las más escépticas por creer que el Gua Sha es un invento de las nuevas generaciones para obtener vistas en TikTok o likes en Instagram. A simple vista, es difícil creer que una piedra tiene tantos beneficios para la piel y que un masaje, será la solución antiedad más económica de la historia.

Lo venden como un lifting facial hecho en casa, pero ahí no acaban sus prometedoras bondades. Las que ya sucumbieron ante esta técnica aseguran que mejora la circulación, estimula la producción de colágeno, reafirma la piel, combate el envejecimiento y refresca tu rostro del cansancio, algo que parece muy bueno para ser verdad.

Gua Sha y el rodillo de jade, muy populares en las redes sociales-. Instagram @greensoul.caracas.

¿El Gua Sha realmente funciona?

Ya hay celebridades que salieron abiertamente a su favor. Kendall Jenner, Emilia Clarke y Gwyneth Paltrow lo incorporan a su rutina de belleza, pero en tiempos donde no distinguimos consejos reales, del marketing digital pagado, conviene saber qué opinan los expertos.

En primer lugar, debes saber que el Gua Sha no es más que una piedra plana de jade, cuarzo rosa u obsidiana recortada en formas para que se adapten a la cara. Se utilizó como truco de belleza hace 2000 años en civilizaciones chinas, pero fue en 2020 que explotó en redes sociales.

Hay opiniones encontrads sobre este “producto mágico” de Instagram y TikTok.- Pinterest Dr. Constance Bradley.

No obstante, especialistas como el dermatólogo Javier Pedraz Muñoz, para El País, aseguran que “el tratamiento no tiene base científica como tal”. El masaje (con piedra o no) puede tonificar el cutis “con una primera sensación de efectividad. La piel enrojece o se nota más tersa. Luego, a largo plazo, estás igual”, declaró.

Es decir, los adentrados en el tema dudan de su efectividad porque, de momento, “no hay evidencia de que funcione más allá de un primer momento o impresión”, aunque se trate de un producto complementario.

Sin embargo, el aspecto positivo es que tampoco representa un riesgo para la salud, a menos que se ejecute con mucha fuerza el masaje, presentando traumatismos o “posibles efectos secundarios en la piel a largo plazo como cicatrices”, indicó.

Pero si le quieres dar una oportunidd a este instrumento de skincare, recuerda que se utiliza después de los aceites, sueros o cremas faciales, con masajes en todo el rostro, para que estos se absorban mejor y potencien sus resultados.

