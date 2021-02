Las medias blancas irrumpen en las tendencias para darle un giro al look diario

Mucho se ha hablado en la moda de la gran versatilidad que tienen las medias negras, especialmente en los periodos de frío en los que resucitan para vernos estilosas sin sufrir las consecuencias del clima.

Sin embargo, lo de este 2021 son las medias blancas que poco a poco se van haciendo un espacio entre las tendencias con su originalidad, feminidad y atrevimiento, además de resultar igual de fáciles de combinar.

Uno de los más grandes "peros" que le colocan las mujeres a las medias blancas, casi de bailarinas, es justamente su color. Se sabe que es una tonalidad que llama la atención, da volumen y a veces puede acentuar algunas imperfecciones.

Pese a esto, hay unas interesantes maneras de sacarles provecho sin lucir disfrazada y salir de lo común, usando el resto de tendencias.

Si de algo no puede renegar esta nueva corriente estética es de tener un marcado aire de 'lady' del que ninguna portadora puede escapar.

Es por esto que, en vez de huir, los expertos de la moda recomiendan armar combinaciones femeninas con prendas a la par, como minivestidos, una de las piezas más emblemáticas en este sentido.

Es preferible que sean en colores contrastantes para llenar de vida al outfit pero, en caso de que se prefiera un vestido blanco, que este tenga detalles estampados o un blazer en otra tonalidad para marcar la diferencia.

Otras prefieren corresponder su inspiración de colegialas mezclando las medias blancas con faldas tableadas y suéteres de colores más vivos, como el rojo, para darle un toque de inocencia al outfit.

Sin embargo, es importante que la falda llegue hasta tres dedos por encima de la rodilla como máximo puesto que un largo superior es contraproducente, ya que acorta la figura especialmente en chicas de baja estatura.

Este estilo es preferible para mujeres jóvenes y divertidas que no tienen miedo de experimentar con la moda. También se puede utilizar el layering, es decir, llevar varias capas de ropa para armar el outfit.

Una de las maneras más bonitas de vestir esta tendencia es en clave formal, perfecta para el ámbito laboral, luciendo trajes sastre con faldas.

Está normalizado llevar medias negras a la oficina, pero ya es momento de atreverse con nuevas combinaciones que igualmente se puedan adaptar a los códigos que imperan a los sitios de trabajo.

En estos casos, lo importante es siempre tener en cuenta que se deben combinar con zapatos cerrados, como stilettos o botines, para no dejar ver los dedos de los pies.

Las medias negras también van perfectas con un traje sastre de faldas. - Pinterest The cut

En cuanto al traje, no hay mucha modificación. Puede estar dentro de la gama de los neutros o estampados, pero asegúrate que las medias blancas sean de buena calidad para que no dejen ver más piel de la necesaria o permitido.

Asimismo, también se pueden mezclar con otro tipo de piezas de este estilo, como una sofisticada falda tipo lápiz de corte alto para marcar la cintura, y si esta es un poco abierta en la caída, las medias serán perfectas para verse profesional.

Las medias blancas potencian el look formal de las faldas tipo lápiz. - Pinterest Style on me