Mejorar nuestro aspecto no es una condición con la que nacemos. Vamos aprendiéndola a punta de práctica para saber qué nos conviene y que no a la hora de maquillarnos. Por eso te explicamos 5 errores de belleza que son comunes y que debes evitar a toda costa.

Los recursos para lograr un cutis y aspecto ideal han mejorado con el tiempo. Actualmente es mucho más fácil obtener cosméticos que nos ayuden a maquillarnos porque los expertos en la moda también han creado diversidad de artículos y técnicas que nos permiten hacer un cambio radical de rostro.

A pesar de ello, todos los artículos los aplicamos de la manera correcta y es común que, en vez de mejorar nuestro aspecto, terminemos cometiendo errores de belleza a la hora de maquillarnos o de aplicarnos productos con el objetivo de mejorarnos que no nos convienen en lo absoluto.

5 errores de belleza más comunes y que debes evitar

1.- No aplicarte bloqueador

Uno de los mayores errores de belleza que cometemos muchas mujeres es subestimar el bloqueador. Este es un paso que nunca debe faltar en tu rutina de maquillaje.

Creemos que solo son para proteger nuestro cutis en verano, también nos cuida de los vientos y fríos del invierno. Y debe ser infaltable antes de aplicarnos el maquillaje.

2.- Usar el delineador equivocado o en exceso

Delinear tus ojos puede hacer que se vean más grandes. Esto hace que muchas mujeres apuesten por este estilo. Sin embargo, debes considerar que no todos están indicados para tu tipo de piel.

Por ejemplo, si eres trigueña o castaña, lo debes usar tonos cafés. La prueba de los delineadores con anticipación y fíjate cuál es que queda perfecto para ti. También es importante no exagerar con su aplicación porque te hará lucir mayor de lo que eres.

Debes practicar cuál es el tono de delineador para ti. - Agencias

3.- Subestimar la fecha de caducidad de los cosméticos

“Hasta que no se me acaba no dejo de aplicármelo”, es el pensamiento de muchas. La verdad es que productos como las cremas, los tónicos y las bases, por solo citar algunos ejemplos tiene una fecha de caducidad y no debes pasarte de esta.

Aplicarse un cosmético después de su vencimiento, en el mejor de los casos, no surtirán el efecto deseado, pero lo más importante es que puede dañar tu piel.

Subestimar la fecha de caducidad de los maquillajes es un grave error. - Agencias

4.- Aceites en el cabello seco

Otro de los errores de belleza más comunes es aplicarte los aceites nutritivos para el cabello con el pelo seco. Esto le dará un aspecto pegajoso y grasoso a tu cabello. Lo sentirás más pesado y tendrás la necesidad de lavarlo con más frecuencia. Lo ideal es que lo apliques sobre el pelo mojado.

Los aceites no deben aplicarse en el cabello seco. - Agencias

5.- Rociar el maquillaje sobre la piel

Este es uno de los errores de belleza más comunes que cometemos. Tomamos el perfume y lo primero que hacemos es aplicarlo directamente en la piel.

De hecho, incluso muchos profesionales recomiendan zonas como la muñeca o el cuello para perfumarnos. Pero desconocemos que el alcohol que contienen los perfumes es el principal causando de la aparición de manchas en la piel.

No debes aplicarte el perfume directamente en la piel. - Pinterest

No tienes que aplicarlo directamente, ni debes. Perfuma tus ropas y prendas o en el cabello y lograrás el mismo efecto de olor que aplicártelo sobre la piel y lo harás sin temor a efectos secundarios o agresiones a la dermis.

