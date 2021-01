Uñas cortas con diseños artísticos: la tendencia que dominará en 2021

Con la llegada del 2021 hay nuevas tendencias que se están imponiendo en el mundo de la moda y en el nail art no es la excepción, pues las uñas cortas con diseños artísticos se están robando las miradas del mundo entero.

Los diseños elaborados y llamativos fueron, durante años, el mayor atractivo de las manicuras, pero con la llegada de nuevos estilos que apuntaban hacia el minimalismo, los nail artists crearon tendencias que crearan ese equilibrio perfecto entre lo simple y la atención al detalle.

Este tipo de diseños no solo lucen hermosos y llaman la atención de una forma positiva, sino que lucen bien sin importar cuál sea el estilo que lleves, es decir, puedes combinarlas con cualquier look que selecciones.

Nos encontramos en una época en la que las mujeres debemos estar preparadas para cualquier compromiso formal o informal, de modo que uno de los valores que más buscamos en la moda es el de la versatilidad y esto es especialmente importante en las uñas.

Diseños de uñas abstractas con color. - Pinterest Mujer de 10

Esto se debe a que la mayoría de los estilos con esta tendencias artística, están creados con figuras básicas y no son sobrecargadas con nadas.

La mayor variación que existe en estos diseños corresponde al color, ya que puedes jugar con los colores más llamativos hasta los más sencillos como los nude.

Algunos diseños de uñas cortas con estilo artístico

Siluetas con tonos nude

Es la opción perfecta para aquella que prefieren los estilos clásicos. Estos son más apreciables al detalle, pero sin duda, recibirás halagos por la elegancia que proyectan.

Uñas cortas con diseños artísticos - Instagram @nailartbyqueenie

Con figuras geométricas

Esta es ideal para tener un look sin grandes conceptos, solo se trata de varias figuras ubicadas de una forma armónica.

Uñas cortas con figuras geométricas. - Instagram @cold_gem

Estilo colorido

Si quieres apostar por un look más arriesgado y divertido, añadir varios colores con diseño simple te dará un estilo llamativo, pero simple.

Uñas cortas con diseños coloridos. - Instagram @elmundodeesra

Abstractas

Para salir de la simpleza puedes arriesgarte con algo mucho más llamativo, pero que mantenga esta tendencia artística.

Uñas cortas con diseños artísticos - Instagram @taka4649p

Blanco y negro

Los looks black and white siempre estarán en tendencia y por qué no mezclarlos con este estilo que cada vez toma mayor relevancia.

Uñas con diseños artíticos - Instagram @heidiwasserman

Las uñas cortas están en tendencia

Una de las características del nail art que cada vez se vuelve más popular es la de las uñas cortas. Por años, los estilos largos han sido muy destacados y esto se debe a la influencia de grandes personajes como Kylie Jenner, Rosalía o Billie Elish, quienes llaman la atención por llevar estilos muy llamativos.

Sin embargo, para este 2021 todo será un poco diferente, pues, aunque los diseños largos seguirán teniendo relevancia, los cortos darán una gran competencia.

Esto se debe a que las artistas de la manicura han demostrado que las uñas en sus versiones cortas pueden llevar diseño de todo tipo, desde los más sencillos y minimalistas hasta los más extravagantes y llamativos.

Además, tener uñas cortas, para muchas representa una gran ventaja, pues se pueden desempeñar muchas tareas que ameritan habilidad milimétrica, así como menos riesgo de la acumulación de microorganismos en la zona.

Aunque tanto los diseños llamativos como los simples son válidos en esta época, lo mejor para renovar tu look es iniciar por las versiones más sencillas.

