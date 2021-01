5 tendencias de maquillaje que estarán en todos lados este 2021

Aunque tratemos de mantenernos positivas, la realidad es que la pandemia de COVID-19 estará activa por algunos meses más, lo que significa que las tendencias de maquillaje estarán regidas por factores como el uso constante de mascarillas, menos interacción con las personas en la vida real y muchas plataformas virtuales. Pero la buena noticia es que esto nos da pie a experimentar mucho más con estilos atrevidos que trae para nosotras este 2021.

A raíz de estas nuevas tendencias de maquillaje, las expertas en esta área, Molly Stern y Renée Loiz, comentan a detalle cuáles serán los look que más se llevarán durante este año y cómo conseguir un aspecto moderno en casa.

Tendencias de maquillaje para el 2021:

Delineado de ojos grueso y con textura húmeda

Con el uso de mascarillas en nuestro futuro, Stern predice que los ojos atractivos reinarán entre las tendencias de maquillaje de 2021. "Una apariencia clásica de delineador de ojos húmedo y con líneas más gruesas de lo habitual realmente puede hacernos sentir en tono con cualquier look", explica.

Previamente, el maquillista en jefe de la marca Dior también había predicho que esta tendencia estaría de moda para este año debido al uso de las mascarillas, ya que el efecto grueso hace que llame más la atención en los ojos.

Rímel de colores

"Con todas las miradas puestas en los ojos, predigo mucha alegría cuando se trata de un rímel de colores brillantes y pestañas Technicolor", continúa Stern.

El cielo es el límite en lo que respecta a la fórmula y el color, pero si quieres seguir las tendencias de maquillaje de este año de una manera no tal escandalosa, Stern recomienda usar una capa de rímel de color, seguida de un trazo negro o marrón. Una técnica de capas que te dará un look un poco más moderado, según reseña el portal Who What Wear.

Pestañas larguísimas

¿Empezaste a notar un patrón? Sin lugar a dudas, 2021 será el año de todo lo que tenga que ver con ojos y pestañas, y Stern dice que cuanto esta última, mientras más largas y elevadas se verán mejor.

"Esta es una forma súper fácil y accesible de tener un aspecto de gran belleza con el mínimo esfuerzo", dice Stern. "Busca expertos en tu vecindario y asegúrate de leer los comentarios de sus clientes". Como última opción, la experta sugiere usar extensiones, aunque advierte que no tendrán el mismo efecto que unas reales.

Párpados coloridos

De todas las tendencias de maquillaje para este 2021, Loiz dice que los párpados llamativos y brillantes son su favorito absoluto.

"Es hora de ser creativas con los ojos y utilizar todos los colores del arco iris para crear algo audaz y único en tus párpados", dice. Para recrear el estilo en casa, Loiz sugiere pintar bloques de colores usando tus dedos en vez de una brocha para un acabado desordenado pero sin exagerar, pero si eres más tradicional puedes usar un pincel. De cualquier manera estarás al día con las tendencias de maquillaje.

Resurgimiento de principios de la década de 2000

"El maquillaje de principios de la década de 2000 está de vuelta para 2021 con cejas llenas y abultadas y labios suaves de color chocolate", dice Loiz.

La clave, sin embargo, es mantener las cosas ligeras y frescas. Para probar esta tendencia de maquillaje tú misma, Loiz recomienda rellenar las cejas con trazos suaves hacia arriba con un lápiz delgado, lo que asegura un acabado más realista que imita el vello natural.

Luego, pinta tus labios de color marrón chocolate, delineándolos con tono color piel, llenándolo todo con un lápiz labial hidratante.

Más de este tema:

Maquillaje de noche que puedes hacer en cinco minutos

¿Párpados caídos? Aplica estos tips de maquillaje y logra una mirada de impacto

Hábitos que te envejecen rápidamente y debes dejar este 2021