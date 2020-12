Así puedes aprovechar tus canas y lucir una melena de envidia este Fin de Año

En otros tiempos las canas eran motivo de preocupación para las mujeres. Ahora, se muestran con orgullo. Incluso, hay jovencitas que destiñen el cabello para lucirlas. Si estás preocupadas por cómo lucir tus canas en esta fiesta de Fin de Año te encuentras leyendo el artículo correcto.

Con algunos técnicas especiales podrás lograr amar tu cabello canoso. Lucirás impecable y sofisticada. Muchos se sorprenderán de lo bien que luce tu melena.

Las canas te harán estar a la altura de las tendencias. Como te habrás dado cuenta, hasta las celebridades están optando por lucirlas. Así que con ellas no te verás nada anticuada y mucho menos si sabes cómo aprovecharlas.

1.- Laminate Toning para lucir tus canas

Si ya tienes canas, puedes sacarles un extraordinario provecho conla técnica Minate Toning. Esta ayuda a disimularlas y a hacerlas parte del diseño. Deja ver luces con un grosor que va de acuerdo al tipo de color de cada persona.

La idea, según los expertos, es que vayas causando un desvanecimiento desde la raíz con tonos que vayan adaptándose a tus canas. Estro comienza unos centímetros más debajo de la raíz con tonalidades de acuerdo a tu tono, ya sean grises, blancas o rubias platinadas.

Laminate Toning - Instagram

2.- Ombré invertido

Una excelente técnica para lucir tus canas con total éxito es Ombré invertido. Este consiste en aplicar un tono más claro en la raíz y, luego, irlo difuminarlo hasta que poco a poco vaya al tono original del cabello en las puntas.

El tono de las canas es más intenso que el de las raíces por lo que está opción es excelente para las mujeres que estamos experimentando por primera vez la salida de sus cabellos blancos.

3.- Money Piece

Esta es una de las técnicas más glamorosas para lucir nuestras canas Además está muy de moda este año y la lucen reconocidas artistas como es el caso de Galilea Montijo.

Se trata de iluminar mechones frontales que le darán luminosidad al rostro al mismo tiempo que puedes ocultar las manchas o imperfecciones del cabello que quieras ocultar.

Para tus canas queda perfecto iluminarlas con tonos grises muy bien difuminados que se intercalen con las partes canosas de tu cabello.

4.- Balayage con babylights

El balayage es técnica que llegó en esta 2020 y al parecer no piensa pasar de moda. Las mujeres sencillamente lo amamos y no solo las que tenemos canas, sino que sirve para cualquier tipo de tono de cabello que queramos lucir con un look moderno, detallado, hermoso y atrevido a la vez.

Para lograr el Balayage con babylights lo que debemos es lograr un tono platinado desde un poco más debajo de las raíces, hasta llegar a las puntas. La idea es que dejemos toda la luz en la parte baja del cabello.

El efecto que incluso logrará que no parezca que tienes canas la podemos conseguir pidiendo algunas babylights que se mezclen entre tu melena. El resultado será fenomenal porque te ayudarán a lucir más joven al iluminar tu rostro completamente.

Con estas cuatro técnicas podrás lucir una melena radiante y espléndida que será la atención de todas las miradas. Podrás llevar tus canas con total orgullo sin lucir más avejantada, sino todo lo contrario, mucho más joven y muy chic. El cabello blanco con unos tonos de color intercalado es una excelente idea. Iluminar tu rostro sin tener que ocultar tu cabello canoso.

