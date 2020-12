Cada rostro es único. Sus características, proporciones y forma condicionan la elección de cortes de cabellos aceptables, pero hay un tipo de chicas que tienen más beneficios que otras: aquellas con caras largas. Esto se debe a que tienen proporciones simétricas con las que trabajar y los retoques que necesitan son mínimos.

Sarah Jessica Parker, Liv Tyler, Hilary Swank, Kelly Reilly, por ejemplo, tienen caras alargadas y siempre se ven hermosas. Eso te deja ver que si sabes qué tipo de cortes de cabello elegir para favorecer tus parámetros físicos, puedes hacer que tu cara parezca perfectamente ovalada o al menos extremadamente encantadora y dulce. Sin embargo, te dejamos estos cinco ejemplos para que tengas de dónde empezar.

Cortes de cabello para caras largas ideales para reducir la longitud del rostro

Bob largo asimétrico

Según reseña el portal The Right Hairstyle, el famoso corte bob largo con estilos asimétricos y entrecortados es perfecto para caras alargadas ya que ayuda a ocultar de manera parcial una gran parte de la frente, de modo que no se vea tan larga. También aporta dimensión y textura a tu melena, lo que agrega volumen a los lados y funciona particularmente bien con el cabello fino y con colores apagados.

Flequillos largos a un lado

Uno de los factores positivos de los cortes de cabello con flequillos largos es que funcionan bien con melenas de casi todos los espesores y longitudes, pero van muchísimo mejor para achatar un poco las caras largas.

Esto implica implementar muchas capas entrecortadas en el flequillo, manipular la textura y definir los extremos para un estilo casual y desordenado que es muy rock and roll.

Además, implementar una dirección lateral a la longitud del flequillo también puede ayudar a complementar una frente grande y a darle un poco de redondez a las caras largas.

Capas despeinadas

Crear una apariencia más redonda y completa con capas y ondas estilizadas muy voluminosas es una opción de estilo ganadora para caras largas. El volumen y la forma de este corte no solo son favorecedores, son femeninos y sexys.

Usa un cepillo redondo y un secador de cabello para peinar tu melena y luego, para un toque extra, riza las capas inferiores para terminar el look. Probablemente sea uno de los cortes de cabello con menor mantenimiento que puedas conseguir.

Ondas playeras clásicas

El popular look de ondas playeras está hecho sobre la base de un corte de cabello en capas para caras largas. Estas crean volumen en el medio del rostro donde más se necesita. Al igual que el estilo anterior, este es uno de muy bajo mantenimiento que fácilmente puedes mantener un par de meses sin tener que visitar el salón de belleza.

Como dato adicional, un trabajo de tinte ombré ligero ayudará a estilizar las caras largas, logrando contraer un poco la longitud para que parezca más redonda de manera natural.

Bob alineado con volumen en los extremos

Con una cara alargada, debes evitar los cortes de cabello que involucren mechones largos y elegantes a los lados de la cara que se terminan extendiendo hacia abajo, ya que le agrega más longitud a las caras largas.

En su lugar, dale preferencia a los peinados voluminosos de longitud media, como este hermoso bob con una aire retro, bastante popular en los años cincuenta. La longitud correcta, los bordes ligeramente rizados y el volumen hacia los extremos es exactamente lo que necesitas.

