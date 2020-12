Los cortes de cabello medianos suelen ser una de las primeras opciones a las cuales deben acudir las chicas de caras redondas. Esto es básicamente porque su longitud intermedia ayuda a mezclar de manera uniforme los bordes curvos, dándole unos ángulos suaves. Sin embargo, hay algunos cortes que benefician más que otros.

Sin bien la mayoría ayuda suavizar el marco del rostro, existen algunos que además de cumplir con esta labor también proporcionan opciones de peinado más ricas y beneficiosas para rostros redondos y en consonancia con las tendencias actuales del cabello. Es por eso que te presentamos algunos ejemplos muy integrales para que los tomes en consideración.

Cortes de cabello mediano para lucir más joven si tienes 40 años Creamos una guía fácil para ayudarte a encontrar el corte de cabello que más te favorece.

5 cortes de cabello medianos que favorecen las curvas de las caras redondas

Bob asimétrico

¿Le das mucha consideración hacia dónde te haces la raya? Si no es así, deberías. Simplemente divide el cabello en un lugar diferente para crear una apariencia completamente nueva, según reseña el portal The Right Hairstyles.

Procura conseguir un corte de cabello que permita jugar con él como este bob asimétrico para que una vez que este hecho, no tengas que preocuparte por las tijeras, las herramientas de peinado o los productos para el cabello.

En el caso de las caras redondas, llevar tu cabello hacia alguno de los lados, consiguiendo un barrido inclinado ayuda a darle ángulos halagadores.

Degrafilado ondulado

Los cortes de cabello medianos para caras redondas deben presentar líneas verticales y onduladas que se obtienen fácilmente con longitudes más largas. Pero como precisamente el propósito es un estilo no tan largo, este peinado es una excelente opción para aquellas chicas que están nerviosas por perder demasiada longitud.

Al perder algo de volumen (más no longitud) gracias al toque degrafilado, esta se convierte en una opción excelente para hacer que tu rostro parezca más alargado que redondo.

Cortes de cabello mediano que más favorecen a las mujeres de 30 años Desde los más conservadores hasta los más arriesgados, estas técnicas podrán adaptarse a las necesidades de tu melena

Lob abultado hacia un lado

Este es uno de los cortes de cabello más largos dentro de la categoría media y es uno de los que más benefician a las caras redondas. La manera en que roza con la línea de la mandíbula ligeramente le da un aspecto divertido y fresco. Por otro lado, el toque abultado hacia un lado ayuda a darle un poco de dinamismo al conjunto de tu cara, haciendo que se vea un poco más alargada.

Flequillos a un lado con cabello ondulado

Cuando estés buscando cortes de cabello medianos para caras redondas, considera cualquier estilo con flequillo largo hacia un lado ya que estos se mezclan a la perfección con una melena ondulada. Ayuda a que las curvas en las facciones de tu cara se integren de una manera más uniforme y presentable. Notarás el cambio de inmediato.

Bob enmarcado con flequillo

Este corte es solo un poquito más corto que el promedio, sin embargo este no es un bob ordinario. Tiene a su favor unas lindas hebras alrededor del rostro que ayudan a enmarcarlo, dándole algunos ángulos bastante favorecedores a las chicas de cara redonda.

La textura ligeramente ondulada y el flequillo de medio lado terminan de complementar este beneficioso corte, integrando aún más las facciones del rostro.

Cortes de cabello mediano para perfilar el rostro que tienes que conocer los estilos que te ayudarán a resaltar las facciones de tu rostro y cambiarán tu imagen durante esta temporada.

A considerar

Cuando pienses en cortes de cabello para beneficiar tu cara redonda, ten cuidado con los rizos en longitudes medias. A veces, tienden a ser demasiado voluminosos, lo que ensancha desfavorablemente tu rostro. Si te encantan los rizos, asegúrate de que no sean demasiado esponjosos.

Si deseas probar peinados desordenados, pídele a tu estilista que no corte las capas demasiado para evitar agregar volumen en los lados. En caso que esté muy alborotado, peina tu cabello con gel y asegúrate de que las hebras no sobresalgan por los lados.

Más de este tema:

Cortes de cabello mediano para mujeres de cabello rizado muy frescos para el verano

Cortes para cabello mediano que lucen mejor en los rostros cuadrados

Peinados recogidos para cabello mediano que puedes hacer en 10 minutos

Te recomendamos en video