Lo más probable es que tú, como muchas de nosotras, te tomas mucho tiempo para rellenar tus cejas, irónicamente tratando de que luzcan naturales. Si bien esto no está mal, hay muchos errores al hacer esta práctica que pueden terminar en un aspecto poco creíble. Pero no es nada que no tenga solución.

Tanto si eres una entusiasta experimentado como si estás aprendiendo a definir tus cejas por primera vez, debes saber que el maquillaje es un arte, no una ciencia. Puede llevar un tiempo lograr el aspecto que deseas, así que ten paciencia y revisa estos errores comunes al momento de llenar tus cejas para que sepas cómo evitarlos.

5 errores comunes al rellenar tus cejas y cómo evitarlos

Estás usando el tipo de producto incorrecto para rellenar tus cejas

En la sección de cejas del pasillo de belleza, hay muchas opciones diferentes para rellenar: polvos, pomadas, lápices, ceras, geles. Tienes que encontrar el producto que mejor se adapte a tu apariencia y nivel de habilidad.

Giselle Soto, propietaria de un salón de belleza, generalmente recomienda que sus clientes usen un polvo si tienen áreas dispersas o si son nuevas en el mundo cosmético de las cejas. “El polvo ayuda a dar un aspecto más suave y natural en comparación con los lápices o pomadas, que a veces pueden parecer demasiado pesados o dejar líneas más duras”.

Según reseña el portal Self, el lápiz es ideal para rellenar tus cejas, complementando algunos vellos que pueden faltar. Las pomadas son buenas si lo que buscas es crear una apariencia llamativa en las cejas u oscurecerlas. Las ceras y los geles son mejores para las mujeres con cejas llenas porque tienen un tinte claro y son más para mantener el vello rebelde en su lugar.

El producto no tiene el tono adecuado

Los expertos sugieren usar productos para las cejas que sean un tono más claro que el color de tu cabello. Usar uno demasiado oscuro puede hacer que tu maquillaje luzca muy tosco o muy obvio, en lugar de natural y sin esfuerzo. “Los tonos más claros se ven más naturales y son más tolerantes”, dice la maquilladora de celebridades Kimara Ahnert.

"Si tienes cabello castaño oscuro, elige un polvo marrón claro o medio; creo que las cejas deben complementar el rostro, no dominar tus rasgos", dice Soto. Para las rubias y pelirrojas, ella aconseja usar un color rubio oscuro.

Estás usando demasiado producto en tu brocha

“Uno de los errores más comunes que comete la gente es usar demasiado producto cuando no es necesario. Siempre me gusta decir que menos es más, y un poquito vale mucho con cualquier producto que uses”, dice Soto.

Incluso si estás lidiando con un vello mínimo en las cejas, probablemente no necesites usar tanto producto para conseguir un resultado impecable. En lugar de cubrir toda la ceja con él, concentra los trazos solo en áreas dispersas.

Para asegurarte de que tu trabajo no se vea demasiado torpe, Ahnert sugiere cepillar las cejas con un cepillo de dientes para suavizar las pinceladas obvias.

Estás rellenando tus cejas antes de que estén bien arregladas

“Seguramente has intentado rellenar tus cejas cuando están creciendo, lo cual es muy difícil, incluso para mí, porque no tienes esa guía”, dice Soto. Si han pasado meses desde que te las arreglaste, puedes hacer que todo el proceso de relleno sea mucho más fácil, y más rápido, porque la forma será obvia.

Estás creando una nueva forma de ceja en lugar de seguir la tuya

Muchas de nosotras somos culpables de rellenar nuestras cejas con formas que no son exactamente naturales, también conocidas como cuadradas. “Algunas chicas realmente tienen cejas tan densas, pero incluso en esos casos se puede ver la piel en el medio. Al tratar de llenar cada pequeño espacio, lo más probable es que obtenga el aspecto de una muy abrumadora", y eso definitivamente es uno de los errores más antiestéticos que hay.

Tatiana Ward, maquillista de celebridades, recomienda revisar cómo se veían tus cejas en tus fotos de niña, antes de depilarte, para descubrir cómo se supone que deben verse realmente y mantenerte dentro de esos parámetros únicos. En otras palabras, ¡trabaja con lo que ya tienes!

