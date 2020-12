Tus 30 pueden ser extraños. Has dejado de ser fiestera y ya no te desvelas como antes (¿cierto?), pero aún no estás lista para sentarte en casa a ver un documental con una taza de té de manzanilla. Lo que realmente necesitas es un punto medio que al igual que en otros aspectos también se pueda reflejar en los cortes de cabello que lleves.

Si bien lo que buscas ahora es una noche divertida con amigos con un toque de aventura, pero sin preguntarte qué pasó durante la fiesta, lo mismo pasa con tu cabello. A los 30 necesitas un estilo con el que puedas divertirte, pero no puedes salirte con la tuya con los que usabas en tus 20.

Tendencias de corte de cabello para 2021 Porque 1920 son los nuevos veintes, acá algunos cortes que nunca pasaron de moda.

5 cortes de cabello que te hacen ver mayor y que debes evitar cuando cumples los 30 años

Es por eso que la estilista Mika Fowler ha reunido algunos estilos que debes evitar a toda costa durante los siguientes años después de cumplir los 30, evitando así que luzcas mayor o demasiado “inocente” para tu edad.

Olvida los cortes de cabellos de "mamá"

Es cierto que en realidad podrías ser mamá ahora que tienes 30 años, pero eso no significa que debas lucir como una ama de casa de los cincuentas con ese estilo conservador. Estás en plena juventud para limitarte a un estilo tan vintage, ni siquiera aunque esté de moda. Este tipo de cortes y peinados le darán a tu aspecto un viaje sin retorno al pasado y créeme, no quieres que los demás te asocien de esa manera.

Ten cuidado con los cortes de cabello muy cortos

Según reseña el portal Total Beauty, esta noo es una norma y puede que tengas tus propios motivos, pero en lo posible trata de evitar los estilos muy cortos. Por lo general los peinados o cortes con poca longitud no suelen ser muy agraciados para las chicas de 30 años ya que estos estilos suelen estar asociados con mujeres de mayor edad.

Puede que si le añades algún giro moderno termine resultando algo bastante agradable, sin embargo no es muy recomendable tomar el riesgo.

Cortes de cabello para cara redonda que serán tendencia en 2021 Decidimos hacer una guía para revelarte cuáles son los cortes de cabello para cara redonda que debes contemplar en tu próximo cambio de look

Apariencia > Tendencias

Cuando estás en tus veintes, es genial seguir las tendencias, sin importar si es halagador o no. Pero cuando tienes 30 años, se trata de lucir lo mejor posible así que olvídate de las tendencias. Sé honesta contigo misma cuando te mires al espejo y pregúntate: “¿de verdad me veo bien con este corte de cabello o solo estoy siguiendo la moda?”.

Trata de evitar las trenzas

Los cortes de cabello que favorecen las trenzas son complicados cuando tienes 30 años. Este estilo suele estar dirigido a un público más joven, rayando en lo adolescente. Y no, no significa que por estar en tus treintas no lo seas tú también, pero si optas por estas trenzas correrás el riesgo de parecer demasiado inocente (especialmente aquellas en forma de corona), y puede que ese sea el look que estás buscando.

El color es importante

Si bien no tiene que ver directamente con cortes de cabello, pero sí con tu melena, es bueno recordar no ir muy lejos con los colores extravagantes después de los 30 años.

"Tus treintas son un punto de inflexión", dice Fowler. "No eres una bebé, pero tampoco eres súper madura. Es hora de empezar a pensar en realzar tu belleza natural". En caso de que no lo hayas notado, el rosa algodón de azúcar no es exactamente un color de cabello que se encuentra en la naturaleza”.

Los colores locos y los cambios extremos, como pasar del negro al rubio platinado, pueden parecer algo drásticos, dice Fowler. Esto está bien cuando tienes 20 años pero no tanto cuando tienes 30.

