Conoce las razones por las cuales tu esmalte de uñas se cae rápidamente y cómo solucionarlo

Pocas cosas son más relajantes y satisfactorias que hacerte la manicura, así como no hay nada más exasperante que ver cómo tu esmalte de uñas se cae rápidamente sin ninguna razón aparente. Es una historia que muchas de nosotras lamentablemente hemos sufrido: pasas una hora pintando meticulosamente y al poco tiempo tu trabajo ya está arruinado. Es momento de descubrir por qué pasa esto y cómo solucionarlo.

Para ayudarnos un poco con esto, algunos manicuristas profesionales decidieron hablar sobre las razones más comunes por las que el esmalte de uñas se cae rápidamente, junto con sus consejos sobre cómo evitar esta crisis.

Razones por las cuales tu esmalte de uñas se cae rápidamente

No estás dejando que se seque

Esta es probablemente la razón más común por la que tu esmalte de uñas se cae rápidamente, dice Gina Viviano, manicurista de celebridades. "Una manicura completa con la aplicación adecuada de esmalte de uñas (una base, dos capas de color y una capa de top coat) tarda unas seis horas en secar", dice. Sí, lo leíste bien: seis horas. "Lo que hagas en este tiempo es crucial para la duración de tu manicura".

Según reseña la revista Women’s Health, para evitar que esto siga siendo un problema mantente alejada del agua a toda costa mientras tu esmalte se seca. Eso significa que no debes ducharte, no laves los platos y por supuesto no nades durante seis horas completas. "Intenta arreglarte las uñas por la noche una hora antes de acostarte para que estén lo suficientemente secas como para no dejar marcas en las sábanas", dice Viviano.

Estás usando la fórmula incorrecta

No todas las uñas son iguales. "Nuestra piel varía de grasa a seca y nuestras uñas, que son parte de nuestro sistema tegumentario (piel), también varían", dice Viviano. "Me di cuenta de que lo que funciona como una fórmula infalible en una persona, podría ser un desastre para otra".

Si ves que tu fórmula de referencia se sigue astillando o despegándose sin importar lo que hagas, podría ser el momento de cambiar las cosas y probar con otra marca. Cuando vayas al salón de belleza, lleva tu propio esmalte que previamente comprobaste que funciona en tus uñas para evitar que te apliquen uno que sabes que no te durará mucho tiempo.

Tus uñas están secas

Estamos hablando de secas en el sentido de que están quebradizas y escamadas. Si la superficie es propensa a astillarse y romperse, es probable que esa sea la razón por la que tu esmalte de uñas se cae rápidamente.

"Cuida las uñas y la piel aplicando una loción espesa y nutritiva al menos una vez al día y preferiblemente por la noche", dice Viviano. Busca una fórmula con manteca de karité y aceite de coco. También puede "aplicar crema para cutículas por la noche para asegurar una superficie de la uña hidratada y saludable".

Si no te gusta optar por productos con muchos químicos, la manicurista recomienda que pruebes el aceite de coco para ayudar a mantener tus uñas nutridas e hidratadas.

Limar tus uñas en diferentes direcciones

Si estás tratando tu lima como una sierra, estás haciendo que tus uñas sean más susceptibles a pelarse y romperse, y con ellas el esmalte.

Esta es la forma correcta de limarlas: "pasa suavemente la lima por la uña en una dirección, comenzando por el borde exterior y tirando hacia el centro hasta llegar al otro extremo", dice la manicurista Deborah Lippmann.

Usar demasiado esmalte

Una gran gota de esmalte tarda una eternidad en secarse, y quedará con un acabado irregular llevando a que se caiga rápidamente de tus uñas. "Muchos de nosotros sobrecargamos el pincel y hacemos demasiados trazos", dice la manicurista Thea Green. "La clave es cargar el esmalte suficiente en la brocha para cubrir la uña en una capa". ¿Su técnica infalible? Pinta la uña tres veces: una por la mitad y una a cada lado y déjala secar. Repite hasta obtener la opacidad deseada.

