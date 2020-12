Conoce todas las maneras de lucir el tinte color chocolate, ideal para mujeres de más de 40 años

Si hay un tono que demuestra elegancia y mucha vistosidad es el tinte color chocolate. Este estilo castaño suele ser un punto focal en rostro bien sea que solo lo lleves de manera convencional o que le añadas algún toque extra para que destaque aún más. Es encantador, elegante, versátil y sobre todo ideal para mujeres de más de 40 años.

Y a pesar de estar conforme con el estilo que tienes actualmente, aquí descubrirás que el color chocolate tiene muchas maneras de resaltar, no solo con su propio brillo sino que también puede ayudarse con algunos toques extras que sin duda harán que tu cabello luzca espectacular, no importa lo que uses o dónde vayas.

Así puedes lucir el tinte color chocolate si tienes más de 40 años

Chocolate con caramelo

Suena como un postre delicioso pero en realidad es una excelente manera de lucir el tinte color chocolate. El tono caramelo destaca en el cabello castaño. Lo mas genial de todo es cómo las pequeñas cantidades de color resaltan contra este lienzo oscuro, agregando dimensión y vida a tu melena.

Según reseña el portal Latest Hairstyles, este look es ideal para los clientes que prefieren un bajo mantenimiento o para las chicas morenas que quieren pasar lentamente al lado más claro. A medida que el color crece, los clientes pueden retocar su cabello cada 12 a 16 semanas para refrescarlo y hacerse un corte para mantener limpias las puntas. ¡Cuánto más crece, mejor se ve!

Ombre chocolate con dorado

Este look es ideal para las chicas morenas que quieran agregar un poco de rubio en las puntas de su cabello. Usa un tinte color chocolate para darle un tono marrón intenso en la parte superior mezclado con un poco de dorado brillante para crear ese efecto ombré que tanto se ha estado llevando últimamente y que se ha vuelto tan famoso entre las mujeres de más de 40 años.

Este estilo es ideal para alguien que desea agregar más profundidad a su cabello, pero aún tiene un aspecto agradable en los extremos. Se ve bien en textura lisa o con rizos. Los estilistas recomiendan trenzar algunos mechones antes de acostarse y usar las ondas naturales al día siguiente para obtener un efecto más destacado.

Chocolate malva

Una forma sutil de crear una apariencia impresionante es armar una base marrón chocolate con un tono malva. Un estilo elegante y fácil de mantener para cualquier tipo de corte de pelo y largo.

Este estilo se basa en fundir el color rojo-violeta en el tono marrón chocolate para darle más profundidad y dimensión. La forma en que estos destellos resaltan bajo diversos tonos de luces le agrega un extra a este estilo tan vistoso.

Cerraduras morenas de chocolate de dos tonos

Uno es bueno pero dos son excelentes. Lo mismo ocurre con el tinte color chocolate. Aplicar dos tonos a tu cabello sin duda hará que seas el centro de todas las miradas por ese estilo tan sofisticado y elegante que te otorga. Es rico, cálido y vibrante. Ligeramente discreto pero atrevido para darte también un toque sexy.

Bob chocolate

El corte bob puede describirse como la mezclilla de los peinados porque combina prácticamente con todos los tonos de cabello. Este look con tinte color chocolate con algunas características personalizadas para adaptarse al tipo de cabellera y rasgos faciales del cliente. Su estilo característico ayuda a minimizar el volumen y le brinda mucha textura a tu look, además de ser uno de los más demandados para mujeres de más de 40 años.

Este tipo de bob es adecuado para tipos de cabello que van desde lisos hasta ondulados. La textura gruesa se beneficiará más porque la forma minimiza el volumen en la parte de atrás y utiliza la plenitud en la parte delantera.

