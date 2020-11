Todo lo que necesitas saber si vas colocarte tu primer tatuaje explicado por expertos

Sabemos que hacerte tu primer tatuaje representa una decisión muy importante para ti ya que significa llenar tu cuerpo de tinta que no puede borrarse, o al menos no de forma tan sencilla. Y si bien en un determinado momento puede parecer una buena idea, luego quizás ya no tanto y sea muy tarde.

Pero si estás decidida, los tatuadores Brit Abad y Doreen Garner compartieron sus conocimientos sobre cada paso del proceso. Así sabrás exactamente qué esperar cuando prepares tu cita, llegues al estudio de tatuajes y finalicen tu diseño. También desglosarán qué hacer mientras te tatúan y después de que termine tu primera sesión. No podemos decir que estos consejos harán que el tatuaje sea menos doloroso, pero seguro que el proceso no será tan intimidante.

Tatuajes pequeños de rosas para lucir un diseño delicado y femenino Las rosas son diseños clásicos y hermosos

Recomendaciones cuando te vas a hacer tu primer tatuaje

Hacer una cita

Según reseña el portal Allure, dependiendo del estudio al que vayas, concertar una cita será diferente. Algunos tienen enlaces en su Instagram o sitio web a un formulario en línea para que lo llenes con la información exacta que necesitan para reservar. Otros pueden pedirle que les envíe un correo electrónico.

Tatuaje delineado. - Instagram @tattoogoldendiamond

Si ese es el caso, incluye siempre el diseño deseado, siendo lo más específica posible: a color o delineado, tonos o algún cambio en el concepto. También es importante especificar el tamaño y la ubicación. Sin embargo, no te preocupes por ser exacta. El tamaño y la ubicación pueden ser una estimación. "[Ambos] se pueden cambiar más adelante", agrega Abad.

En cuanto al tamaño, los expertos dicen que si esperas que por ser más pequeño va a doler menos, entonces replantea tu decisión. "El tamaño del tatuaje no va a disminuir el dolor. Creo que es un error que la gente suele cometer al principio", aclara Garn

Preparándote para la cita

La mayoría de los tatuadores comparan los preparativos para la cita con la de un procedimiento médico, así que asegúrate de dormir bien, no consumas alcohol la noche anterior, mantente hidratada y comer algo antes de llegar al estudio.

Descubre el significado de los sexys tatuajes de Chris Evans Cuando pensamos que Chris Evans no podía ser más sexy, aparece su cuerpo lleno de tatuajes.

Si tienes alguna afección de la piel en el área donde esperas hacer tu primer tatuaje, Garner dice que informes a tu tatuador con anticipación. Si tienes un brote, es posible que debas retrasar la cita. Trata de evitar cortes o bronceados en el área que espera tatuarse también, recomienda la experta.

Cuando llegues al estudio

Después de completar los formularios de consentimiento, tu tatuador te mostrará el diseño que simuló para ti. Si deseas hacer algún ajuste, la mayoría de los artistas del tatuaje están de acuerdo en que no debes tener miedo de hablar, ya que el arte está a punto de quedar en tu cuerpo por el resto de su vida. Sin embargo, asegúrate de que tus comentarios sean respetuosos.

A partir de ahí, se hará una plantilla y se colocará en la zona de tu cuerpo donde deseas que esté el tatuaje. Una cosa importante a considerar para la ubicación es cómo la imagen podría distorsionarse cuando mueve la parte del cuerpo en la que se encuentra. "La piel no es como el papel", explica Abad. "Si no lo haces en un área de superficie más plana, el tatuaje puede estirarse y no verse recto cuando se mueve, pero esto es completamente normal".

Sentado para el tatuaje

Cuando llegue el momento de comenzar tu primer tatuaje, es posible que notes que tu artista se toma el tiempo para configurar sus suministros. Garner dice que hacen esto para que sus clientes vean que todo está limpio, estéril y que sale de nuevos paquetes.

Una vez que el tatuador enciende su máquina y se pone en marcha, trata de permanecer lo más quieta posible. Si comienzas a sentirte mareada, incómoda o necesitas un descanso para estirarte, dilo. "El proceso del tatuaje es bastante intimidante en sí mismo", dice Garner. "La gente tiene la idea de que tiene que acostarse y soportarlo, pero todos somos humanos y la mayoría de los tatuadores también se han hecho tatuajes, así que entendemos cómo es".

Los primeros momentos probablemente serán los más dolorosos, pero "a medida que tu cuerpo acumula adrenalina natural, el dolor generalmente comienza a disminuir", explica Garner.

Tatuajes que puedes hacerte según tu signo zodiacal Deja que tu signo zodiacal este marcado no solo en tu ser astral sino también en tu piel con estos tatuajes únicos.

Una vez que tu tatuaje esté completo, el artista lo vendará colocando una envoltura de plástico alrededor o colocando un vendaje transparente de grado médico.

Cuidados

Antes de irte, el tatuador te dará instrucciones detalladas sobre el cuidado posterior. Escúchalos. Incluso pueden darte una hoja de información útil como referencia, así que aférrate a eso. "Algunos artistas pueden tener diferentes formas de cuidar el tatuaje, pero siempre escucha al tatuador, no a tu amigo o primo que se ha hecho un tatuaje antes", dice Garner.

Después de quitar los vendajes, el cuidado posterior es aproximadamente el mismo. Lava el tatuaje con un jabón suave y antibacteriano y agua tibia. Deja que se seque al aire si puedes, o sécalo con una toalla de papel limpia.

A partir de ahí, mantén una comunicación abierta con tu tatuador si surge algún problema. De lo contrario, disfruta de tu nuevo arte corporal.

Sabemos que hacerte tu primer tatuaje representa una decisión muy importante para ti ya que significa llenar tu cuerpo de tinta que no puede borrarse, o al menos no de forma tan sencilla. Y si bien en un determinado momento puede parecer una buena idea, luego quizás ya no tanto y sea muy tarde.

Te recomendamos en video