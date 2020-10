5 consejos para elegir la crema antiarrugas perfecta para ti

Llega una edad en que la piel deja de producir colágeno y debemos encargarnos de hacer frente a esta situación incluso antes de que comienzan a marcarse las líneas de expresión en nuestro rostro. No siempre sabemos qué productos elegir. Por eso te damos 5 consejos perfectos para elegir una crema antiarrugas para ti.

Si pensabas que podías ir a una tienda y elegir cualquier crema, estabas muy equivocada. Cada una de nosotras tiene características especiales y eso hace que los productos de belleza que nos apliquemos también lo sean.

Consejos para elegir una crema antiarrugas

Para elegir una crema antiarrugas que causa verdaderos efectos positivos en tu rostro hay una serie de factores que debemos tomar en cuenta a la hora de comprarla. Toma nota:

1.- La edad

No necesariamente tenemos que llegar a una edad madura para aplicarnos una crema antiarrugas. Podemos comenzar desde temprano por productos que prevengan las líneas de expresión y nos dejen una piel más fina y suave.

No es lo mismo comprarte una crema antiarrugas a los 25 que a los 30 o 40 años. La piel y la edad no siempre van unidas. Puede que tengas 40 años y cuentes con una piel más joven, como también puedes tener 30 y lucir más avejentada. La genética juega un importante papel aquí.

La edad es un factor importante a la hora de elegir nuestra crema antiarrugas. - Agencias

2.- El tipo de piel

No todas las mujeres contamos con el mismo tipo de piel. Así que antes de escoger cualquier crema antiarrugas, este es un factor importante para obtener los resultados que deseas.

No lo mismo una piel grasa que una seca o mixta. Hay productos para cada tipo y tienes que adquirir el que más vaya contigo. Si no sabes o no estás segura de cuál tipo de piel eres, te sugerimos visitar un dermatólogo que te ayude con un diagnóstico preciso.

Tipo de piel - Agencias

3.- Fíjate en la marca

En el mercado existe infinidad de marcas de cremas antiarrugas que podemos escoger. Pero ten cuidado. No compres una al azar, ni optes por marcas desconocidas. Estas no nos dan seguridad de que estemos adquiriendo un producto de calidad.

Debes fijarte de que se trate de marca certificada que haya pasado por todos los controles de calidad establecidos para tipo de productos. No estamos diciendo que debas comprar la crema más cara de todas, sino que te fijes en la eficacia que tiene el producto que vayas a utilizar.

Fíjate en la marca. - Agencias

4.- El colágeno

Las diferentes cremas que podemos encontrar también están hechas con diversos ingredientes que tienen como finalidad mitigar o reducir las arrugas. Entre estos, figura el colágeno. Se trata de un fantástico ingrediente que normalmente podemos producir, pero que con los años nos comienza a faltar en forma natural.

Por eso para elegir una buena crema antiarrugas debes asegurarte de que nos proporcione el colágeno que necesitamos y que ya no estamos produciendo como deberíamos. A la hora de elegir tu crema sé muy radical en asegurarte de que cuente con este ingrediente.

Asegúrate de que tu crema cuente con colágeno. - Agencias

5.- Vitaminas y protección solar

Cada vez podemos encontrar cremas más sofisticadas y, como te contamos al principio, los ingredientes son sumamente importantes a la hora de elegir una antiarrugas que sea realmente eficaz. Te recomendamos que optes por las que son ricas en vitamina C, porque esta es muy importante a la hora de renovar la epidermis.

También te recomendamos una crema antiarrugas que cuente con filtros solares, de esta manera estarás protegida de las agresiones que el ambiente puede tener sobre tu piel y que apresuran el envejecimiento.

