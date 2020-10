Tonka Tomicic estrena nuevo look y aparece con su pelo más largo en "Bienvenidos"

Un poco complicada con su pelo se ha visto a Tonka Tomicic en los últimos meses. Y es que luego de cortarlo estilo pixie, el proceso para que vuelva a crecer, suele ser largo y complejo de peinar. Con pequeños tomates o tomado a la mitad, la animadora sorteó estos meses esperando que su pelo creciera para poder peinarlo más fácilmente o dejarlo suelto.

Eso, hasta este viernes, cuando la animadora del "Bienvenidos" apareció con un look renovado, su cabello visiblemente más largo y peinado con volumen hacia el lado.

La exmodelo ha demostrado que no tiene ningún complejo en cambiar radicalmente de look, lo que quedó en evidencia en marzo del año pasado cuando apareció con su cabello corto.

No conforme con el corte pixie, el rostro de Canal 13 volvió a sorprender en el mes de julio de 2019 con una coloración extrema.

Tomicic decoloró su cabello y quedó totalmente platinada, sorprendiendo a la audiencia y sus seguidores en redes sociales.

"Todos los look te quedan bien guapa", "Hermosa!!!", "Insisto, se ve increíble, parece rusa, a mí me gusta rubia, morena, colorina, me gusta su carita ", fueron algunos de los comentarios que recibió en esa oportunidad.

Tras un año con el cabello corto, la animadora volvió a dejarlo crecer. Y aunque durante el proceso la vimos con distintos peinados, finalmente logró el largo perfecto para dejar su melena al viento.

Tonka compartió con orgullo en sus stories de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, su nuevo peinado. La comunicadora acompañó la publicación el hashtag #Melena.

La asignatura pendiente de Tonka Tomicic

La animadora, que consolidado una gran carrera en televisión, tiene un pequeño pendiente en su vida personal. Por lo menos, así lo señaló tiempo atrás en una entrevista con Carolina Onorato.

En entrevista por Instagram live con la periodista , la animadora de Canal 13, Tonka Tomicic, realizó una íntima confesión: desea convertirse en madre.

Aunque no es la primera vez que revela sus ganas de ser mamá, hace mucho tiempo que no hablaba del tema, que ya parecía olvidado.

Consultada por Honorato sobre la cuarentena en pareja, Tomicic reveló que no le ha costado nada la convivencia. "Nosotros (con su marido Marco Antonio López, conocido como Parived) nos llevamos súper bien en cuarentena.

La conversación sobre la maternidad comenzó naturalmente. "La gente quiere saber datos de belleza, sobre la maternidad, una serie de preguntas. Tú puedes contestar lo que quieras", preguntó la periodista, a lo Tomicic respondió: "No tengo problema. De la maternidad sí, me encantaría, a ver si en cuarentena funciona".

"Ojalá que funcione. Me gustaría mucho, espero que así sea", agregó la animadora.

"Me encantaría verte de mamá", agregó Honorato. "A mí también me gustaría, así que espero. Uno propone y Dios dispone", agregó Tomicic.

"Si se da sería realmente maravilloso, me gustaría mucho. Por el momento mi amor lo entrego a mi niña que está durmiendo ahí, a la Clarita, a la Gaviota, a mis princesas", reveló refiriéndose a sus mascotas.

