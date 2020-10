La nueva tendencia son los jeans cigarette y van perfectos tanto en chicas altas como en las de baja estatura

En las últimas tendencias hemos comprobado que los skinny jeans están de paso. Entre la gran gama de jeans culotte, slouchy, mom y otros que privilegian cortes anchos, han perdido protagonismo.

De hecho, una alternativa muy similar que llega a reemplazarlos son los jeans cigarette, pero que tiene lo mejor de los dos mundo gracias a una pequeña diferencia en la forma de la bota.

Jeans cigarette para el otoño

Es normal confundirse entre tantos modelos disponibles en los que solo los detalles mínimos los separan entre sí, pero que según los consejos de los expertos, a la hora de vestir estos cambios se vuelven más trascendentales.

En el caso de los jeans cigarette, Vogue explica que la variación está en cómo finalizan en tu tobillo. Esto es que estilizan la parte superior de tu cuerpo, pero en el final no se ciñen por completo.

Esto te da la opción de utilizarlos de esta manera, o bien, de hacerles un coqueto dobladillo que le aporte mucho más estilo a tu look.

Jeans cigarette. - Instagram @luisagstylist

Otras de las grandes claves que lo hacen el modelo favorito de muchas es que nunca van a la cadera, es decir, tienen corte alto que ayuda a disimular los rollitos y alargan visualmente tu figura.

Del mismo modo, uno de los aspectos más positivos que le copian a su predecesor es que son muy versátiles y admiten tantas combinaciones como estén en tu mente.

Stilettos, mocasines, sneakers, camisetas básicas, crop tops y más son parte de esas prendas básicas que cualquier mujer tiene en su armario y que generan buenas combinaciones tanto para el día como para la noche, pero vamos a profundizar.

Cómo combinar tus jeans cigarette

Conforme con el citado medio, las pasarelas y las semanas de las modas previas han dejado en manifiesto que están entre lo más trendy y que se ven muy bien con otras prendas de la temporada como blazers o abrigos.

De hecho, las grandes firmas han rescatado este corte, sin necesidad de juntarlo al denim, por lo que también puedes buscar tus pantalones cigarette para armar outfits más elegantes y seguir teniendo sus beneficios.

Pantalones cigarette también son elegantes. - Pinterest Fucklamode

Incluso los especialistas aseguran que este acabado que le dan a la parte baja es mucho más sofisticado que los acostumbrados skinny, así que en un traje de sastre estarás lista para salir a comerte al mundo.

Otro de los puntos altos y que debes tener en cuenta es que funcionan tanto para mujeres altas como aquellas de baja estatura, por lo que solo necesitas hacer ciertos ajustes para sacarle provecho de acuerdo con tu tamaño.

Pantalones cigarette. - Pinterest Cultura Colectiva

Por ejemplo, si eres pequeña, lo mejor es que optes por calzado corto que te permita mostrar piel entre el espacio donde este inicia y el tobillo (o un poco más arriba), donde finaliza el jean. Esto alarga tu figura.

Otros consejos es que tus zapatos tengan puntas finas o cuadradas un poco alargadas ya que potencian ese efecto y te darán unos centímetros de más en la perspectiva de los que observen tu look.

Jeans cigarette con otros básicos. - Pinterest Reformation

No obstante, si eres alta no tienes mucho de qué preocuparte y puedes jugar como desees con ellos. La tendencia del oversize va perfecto contigo, ya que no debes tener miedo en acortar tu silueta ni tampoco agregarte volumen.

Si tienes algunos kilos de más que quieres ocultar, sácale provecho a su corte alto e incorpóralo sin miedo a tu armario. Un truco que te hará ver más delgada es dejar a la vista la altura del pantalón, así que las mejores combinaciones para ti son bodys y blusas cortas o dentro de tu pantalón.

Más de este tema:

Las hombreras seguirán en tendencia hasta fin de año: así se llevan al estilo 2020

Las maneras más elegantes de incorporar los suéteres a tus outfits este otoño

Las tendencias en calzado que se estarán llevando hasta fin de año y no pueden faltar en tu armario

Te recomendamos en video: