Bicarbonato en el champú, el truco infalible para despedirte del cabello amarillento y lucir unas canas de impacto

Estamos en una época en que las canas ya no se ocultan. Todo lo contrario. Cada vez más mujeres las lucen con orgullo y no son pocas las jovencitas que se decoloran el cabello para lucir el mismo look. En este artículo te enseñamos un truco infalible para lucirlas de impacto.

El riesgo del cabello blanco es que es débil y tiene tendencia a mancharse de amarillo ante la falta de cuidado y las agresiones externas del ambiente. También se torna algo quebradizo y amerita más cuidados que nunca antes.

Actualmente existen numerosos productos para lucir unas canas brillantes y hermosa. Pero es preferible siempre optar por tratamientos naturales que son libres de químicos y no producen ninguna reacción alérgica. Por eso te enseñamos como preparar el champú con bicarbonato de sodio, una mezcla poderosa.

Las canas están tan de moda que incluso muchas jovencitas están destiñéndose el cabello para lucirlas. - Agencias

El truco infalible para unas canas radiantes

Para la preparación de bicarbonato con champú que te permitirán lucir unas canas radiantes deberás hacerte primero de los siguientes ingredientes:

Champú neutro sin sal

Una cucharada bicarbonato de sodio

Dos cucharadas de aceite de romero o ricino

Una vez que cuentes con todas las herramientas necesarias, debes comenzar a preparar tu mezcla mágica vertiendo todo el contenido del envase de champú en un recipiente.

Posteriormente, agrega el bicarbonato de sodio lentamente mientras bates sin parar. En este mismo ritmo añade después el aceite de ricino. Mezcla bien hasta que todos los ingredientes se encuentren integrados y formen una crema homogénea.

Mezcla en un recipiente el bicarbonato con el champú. - Agencias

¿Por qué tu cabello blanco se vuelve amarillo?

Ahora,y ya tendrás listo tu truco infalible con el que le podrás decir adiós al amarillo de tu cabellera y darle la bienvenida a un pelo claro y brillante. Te sugerimos aplicar esta mezcla cada vez que decidas lavarte la melena. Deja que actúe por 10 minutos y retira con abundante agua fresca.

La pérdida de melanina que le da el color a nuestro cabello es una consecuencia del tiempo y por eso nuestro pelo comienza a volverse blanco y es lo que llamamos popularmente como canas.

Esta falta de pigmentación no solo lo hace ver blanco, sino que lo debilita hasta el punto de que comienza a verse afectado por los agentes agresores del ambiente y se torna de un amarillento que da la impresión de un poco cuidado.

Aunado a esto, las fibras del cabello cuando ya aparecen las canas se vuelven más sensibles a la oxidación y queda como resultado los indeseables reflejos amarillos.

Para evitarlo debes mantener tu cabello hidratado y fortalecido y el bicarbonato de sodio es especial para lograrlo. Este producto desintoxica el cabello, controla el pH del cuero cabelludo y contribuye a un crecimiento sano y fuerte.

Con un buen cuidado podrás lucir con orgullo tu cabello platinado. - Agencias

Otros consejos

Además del champú con bicarbonato, también te recomendamos que protejas tus canas de los agresores externos ya que la falta de melanina también hace que tu melena sea más vulnerable al calor y a todas las condiciones del clima que alteran los aminoácidos de la fibra.

A la par del champú, te sugerimos usar protectores de cabello. Estos formarán una capa que impedirá que el ambiente o los rayos del sol afecten tu melena.

