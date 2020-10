Mascarilla de plátano maduro con bicarbonato para hidratar y darle luz a tu rostro

Acaba de pasar el sol del verano y nuestro cutis aún tiene las consecuencias. Podemos lucir un aspecto opaco o reseco que no es nada favorecedor. No te preocupes. Te enseñamos a preparar una mascarilla de plátano maduro con bicarbonato perfecta para hidratar y darle luz a tu rostro.

Además de la exposición a los rayos solares, la piel de nuestro cutis también se ve afectada por otros factores. Entre estos pueden figurar una mala alimentación, pobre en proteínas y rica en carbohidratos. Es importante que tratemos de incorporar nutrientes a nuestro organismo. Los vegetales y las carnes magras son perfectas para esto.

Pero realizarnos tratamientos extras es otra herramienta fundamental. No basta con aplicarnos cremas hidratantes todas las noches. Una o dos veces a la semana debemos dedicarnos a colocarle a nuestro rostro tratamientos naturales especiales que le devolverán el brillo y la vitalidad como la mascarilla de plátano maduro con bicarbonato que te estamos proponiendo.

Tener una piel hidratada hará que tu cutis luzca lozano y radiante. - Agencias

Cómo realizar la mascarilla de plátano maduro con bicarbonato

Para prepara la mascarilla de plátano maduro con bicarbonato tan solo debes contar con una cucharada de bicarbonato y medio plátano maduro.

Toma un recipiente y coloca allí el plátano maduro. Luego, con la ayuda de un tenedor, tritúralo hasta forma una especie de puré. Posteriormente agrega la cucharada de bicarbonato y mezacla todos los ingredientes hasta asegurarte de que se encuentren bien integrados.

Para aplicarte la mascarilla de banana con bicarbonato puedes hacerlo con una brocha o delicadamente con tus manos. Expándela sobre tu rostro limpio y espera un lapso de 20 minutos a que haga efecto. Luego, retírala con abundante agua.

Puedes ayudarte con un pincel para aplicarte la mascarilla. - Agencias

Propiedades del plátano maduro

La mascarilla de plátano maduro con bicarbonato funciona porque el plátano es rico en proteínas, así como en fibra y vitainas C, B12, E y A. Todos estos componentes con perfectos para la salud de tu piel. También puedes realizar esta preparación para tu cabello y lo dejarás suave y brillante.

Gracias a su alto contenido en vitaminas, el plátano es un excelente aliado para combatir el acné. Si es posible colócate la mascarilla de banana con bicarbonato todos los días y en poco tiempo notarás la diferencia. El plátano también tiene un alto contenido en vitamina C que contribuye a la producción de colágeno. Así que funciona tanto para atenuar las arrugas como para tratar las líneas de expresión.

Plátano maduro - Agencias

Bondades del bicarbonato para tu piel

Además de los nutrientes y proteínas,También contiene antioxidantes que ayudan a remover las células muertas y que la piel se renueve con total facilidad.

No habríamos podido hacer una mascarilla de plátano maduro totalmente eficaz sin la ayuda del bicarbonato de sodio. Este tiene un poder alcalinizador que le da las propiedades de controlar las grasas del cutis, equilibrando los niveles de PH de la dermis. De esta manera también se evita que los poros se obstruyan y permite dar respiro a tu piel.

Bicarbonato - Agencias

Además de lo anterior,. Cuenta con propiedades antisépticas que podrán tratar y prevenir la infección de los poros en la piel. Al igual que el plátano, el bicarbonato tiene bondades exfoliantes que permiten eliminar las células muertas de la piel.Como podrás ver, una mascarilla de plátano maduro con bicarbonato es perfecta para aportarle a tu cutis los nutrientes necesarios y lograr un cutis hidratado y lozano.

