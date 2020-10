5 cortes de cabello ideales para mujeres con mucho volumen pero que desean llevarlo corto

Los looks en el pelo es una de las herramientas de belleza que más nos fascina a las mujeres. Cambiar nuestra melena de vez en cuando es una de nuestras pasiones. Sin embargo, debemos saber que para que un corte de cabello nos favorezca debe ir acorde con ciertas características propias.

No todas las mujeres pueden llevar un mismo estilo y que les luzca bien. En el caso de quienes poseen una melena con mucho volumen es preciso elegir bien el estilo, especialmente si lo queremos corto.

Los cortes de cabello muy arriesgados pueden ser un verdadero desastre para las que tenemos melenas abundantes. Incluso, puede resaltar aún más una facción que no queremos y hacernos lucir con kilos de más o desarregladas.

CorLas mujeres con mucho volumen también pueden lucir un cabello corto y lucir muy chic. - Agencias

Cortes de cabello ideales para mujeres con melena abundante, pero que desean llevarlo corto

Las pasarelas están mostrando looks de cortes de cabello que no tardan en llegar a las peluquerías. Aprovecha las tendencias y aprende qué estilo puede favorecerte si quieres llevar un look corto que te favorezca aun cuando tengas la cara redonda. Toma nota.

1.- Long Bob

El bob es uno de los cortes de cabello que nunca pasan de moda. Pero para las mujeres con cara redonda recomendamos es ideal el long bob.

Este es un estilo en el que el cabello queda un poco más debajo de la mandíbula. Esto lo hace perfecto para las chicas con mucho cabello si hacemos un corte recto, sin hacerle desgrafilados ni capas. De esta manera el pelo pesará mucho menos y causará el efecto de disminución de volumen.

2.- Bob con flequillo lateral

Continuamos recomendando los cortes de cabello bob para las mujeres con abundante pelo, pero con algunos estilos diferentes al resto.

En este caso es perfecto un bob con flequillo lateral. Simplemente cortas el cabello a la altura del cuello y te haces un flequillo que caiga hacia un lado. Esto contribuirá a lucir un pelo corto elegante y disminuir el volumen de tu melena.

Bob con flequillo lateral - Agencias

3.- Melenita midi

La melenita midi es ideal para las mujeres que quieren llevar el cabello corto, pero temen arriesgarse mucho.

Solo tienes que pedirle a tu peluquero que lo corte recto a la altura de los hombros, sin capas, ni desgrafilados. Estarás a salvo y disfrutarás de tus sencillez.

Melenita midi - Agencias

4.- Carré Plongeant

Este es uno de los cortes de cabello que más favorecen a las mujeres de melena voluminosa. Es el mismo bob con la diferencia de que dejamos el pelo de frente más largo.

Con el Carré Plongeant tu cabello pesará mucho menos y podrás lucir en las tendencias del cabello corto y a la vez darle una bonita forma a tu cabellera que impactará de inmediato y para bien en las facciones de tu rostro.

5.- Microbob con flequillo largo

Una de las maneras ideales para lucir un cabello bien corto, a pesar de que nuestro cabello sea voluminoso, es un microbob acompañado con un flequillo largo.

Para lograrlo solo debes pedirle a tu estilista que te deje un flequillo bastante poblado y largo. De esta manera podrás descargar melena y lucir de lo más chic.



Con todos estos cortes de cabello que te hemos enseñado podrás lucir una melena corta sin que el volumen de tu cabello cause un efecto despeinado. Más bien estarás a la altura de las tendencias con un look fresco y fácil de llevar. Te verás cómoda, sencilla y elegante a la vez.

Lee también:

Cortes de cabello para perfilar el rostro ideales para mujeres de 30 años

Dos cortes bob que te ayudarán a quitarte unos años

Corte de cabello wavy bob para mujeres de cara redonda que no tienen tiempo de peinarse

Te recomendamos en video: