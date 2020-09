4 cortes de cabello que te ayudarán a disimular la papada

En estos tiempos de confinamiento muchas somos las que hemos ganado unos kilitos de más. Este aumento de peso puede verse reflejado en nuestra papada, por eso te mostramos 5 cortes de cabello ideales para disimularla.

El look de cabello que llevamos influye en gran medida en nuestro rostro. Es por ello que seleccionar los cortes que nos favorezcan es lo más recomendable. No obstante, muchas veces no sabemos cuáles son. Para esto estamos nosotras. Toma nota y luce un rostro más estilizado con estos estilos.

1.- Corte degrafilado para disimular la papada

Se trata un corte en el que lo único que tienes que hacer es llevar las puntas más delgadas en toda tu melena. Lo bueno de este corte para disimular la papada es que puedes llevarlo corto o largo sin ningún problema. Si lo usas liso y con un flequillo lucirás muy chic.

2.- Con capas

Tu rostro se verá mucho más perfilado si apuestas por unas capas degrafriladas y no rectas. Con este look puedes lograr un mayor volumen, pero sin exagerarlo. Si lo alborotas mucho puedes lograr un efecto inverso y hacer más notable tu papada. Lo ideal es cortarlo a capas y llevar las puntas un poco onduladas.

3.- Con puntas hacía adentro de la cara

Si te gusta llevar el cabello ondulado una de las mejores opciones es llevarlo con las puntas en dirección a la parte de adentro de tu rostro. Plánchalas hacia adentro o péinalas de tal manera que hagan una especie de curva. Esto disimulará tu papada y te hará lucir más estilizada.

4.- Fleco

Si tu papada es muy pronunciada uno de los mejores cortes para ocultarla es hacer un corte de flecos. Puedes decidirte por un flequillo francés y peinarlos hacia el lado que más prefieras. Jamás lo lleves recto porque con esto lograrás que tu rostro se vea más cuadrado y se note nuestro problema estético mucho más.

El flequillo francés es uno de los cortes más ideales para disimular la papada. - Agencias

