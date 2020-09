Las uñas son, sin duda, uno de los elementos más importantes de belleza el día de hoy. No obstante, no siempre les damos el cuidado que se merecen o no sabemos que necesitan para su salud. Te mostramos 5 trucos para cuidar tus uñas y lucirlas hermosas y saludables.

Así como nuestras manos, las uñas son de las cartas de presentación que tenemos. Son un reflejo den nuestra imagen y cuidado personal. De la misma manera que nos dedicamos a hacernos tratamientos de belleza para el cutis, tonificar nuestro cutis o lucir un buen look de cabello, tenemos que dedicar un espacio para el cuidado de tus uñas. Así que toma nota de los siguientes consejos.

1.- Aceite de oliva para cuidar tus uñas

El aceite de oliva es un elemento muy importante si decides cuidar tus uñas. Ellas también requieren su propia dosis de hidratación para mantenerse sanas y fuertes.

Lo recomendable es dejarlas remojando en aceite de oliva por uno 5 minutos y, posteriormente, masajearlas con el objetivo de que absorban lo mejor posible los nutrientes. Para endurecerlas te recomendamos aplicarles unas gotas de aceite de ricino.

2.- La alimentación ideal

Una de las cosas que debes saber es que nuestra alimentación influye a la hora de cuidar tus uñas. La falta de vitaminas puede verse reflejado en su aspecto y debemos tener cuidado con ello.

Mantener las manos en constante contacto con la humedad la debilitan y facilitan la aparición de hongos. S vas a realizar trabajos de jardinería o cualquier tarea que pueda resultar agresiva te sugerimos que uses guantes.

3.- Limarlas adecuadamente

Otro aspecto fundamental para cuidar tus uñas es limarlas de manera adecuada. Para esto emplea una lima de cartón para no dejar residuos. Trata de que el limado sea lo menos agresivo y sumérgelas en agua tibia con un poco de jabón por algunos minutos. Límalas en una misma dirección y nunca de ida y vuelta. Para eliminar cualquier resto lima en posición vertical de arriba hacia abajo con movimientos en una misma dirección.

4.- Blanquearlas en casa

Nuestras uñas lucen mucho mejor mientras más blancas se vean. Esto es un reflejo de cuidado y pulcritud porque mostrarlas de forma amarillenta dan una apariencia contraria. Para ello te recomendamos usar una laca protectora antes de usar el esmalte de color. Una mascarilla hecha con bicarbonato, aceite de oliva y limón es perfecta para aclararlas.

5.- Cuidado con los desmaquillantes

Cuando decidimos cambiar el color de las uñas, debemos tener cuidado con los desmaquillantes que usamos. Procura que no tengan acetona porque esta debilita las debilitan y resecan. Utiliza laca para ello, aunque tarda más en hacer efecto, es en gran medida mucho más saludable.

