Estos tonos de labiales serán la tendencia más 'hot' del otoño

View this post on Instagram

Resultado de mi clase de hoy con @makeup.marc ✨ Marc es el director artístico y formador internacional para @hourglasscosmetics 🤩🤯. Me gustó mucho poder recibir esta formación con él, me parece super risueño y agradable además de un súper artista! . Les cuento que hoy de la mano de Marc, @rosiehw @jastookes @katebock y @chrisellelim aprendimos sobre como lograr una piel jugosa y luminosa, sin imperfecciones utilizando sus últimos lanzamientos 🥰😍❤️ . Cuando me llegó esta invitación me puse a saltar de alegría, siempre veía los nuevos lanzamientos desde las historias de mis colegas ¡Y hoy me tocó a mi!❤️ Además les cuento que definitivamente, después de esta clase salí mucho más enamorada de la firma que lo que estaba ayer (YASSSSS) 🙊 Ya pueden imaginarse todo lo que aprendí hoy 🤯❤️🔥 ¡Muero por enseñarles! . Y como ya les he comentado en post anteriores @hourglasscosmetics es una firma de maquillaje de lujo que me tiene fascinada con sus fórmulas y sus partículas difusoras de luz. Yo estoy super pendiente de reponer mi amado Veil Primer (Usándolo estoy segura de que habría tenido CERO texturas en este #maquillaje 😅) Esa prebase de rostro, fue el primer producto que probé de la marca (y creo que gracias a él me enamoré perdidamente jajajaja)y desde entonces para mi fue un antes y después en mi maquillaje y en mis fotos y en mis servicios a #novias e #invitadas. ¡Se los recomiendo mucho si su piel es mixta a grasa! Productos utilizados en este maquillaje: 📌@hourglasscosmetics VANISH Seamless #Foundation. 📌@hourglasscosmetics AMBIENT Lighting Palette – Dim Light & Ghost. 📌@hourglasscosmetics ARCH Brow Sculpting Pencil & Brow Micro sculpting pencil. 📌@hourglasscosmetics VEIL Setting Powder & Soft Focus Setting Spray. 📌@hourglasscosmetics 1.5 MM Mechanical Gel Eyeliner.(Oficialmente terminado 😍). 📌@hourglasscosmetics CONFESSION Ultra Slim high intensity lipstick. 📌@hourglasscosmetics UNREAL High shine voluminizing gloss. . Muchas gracias a @sephora_spain @hourglasscosmetics y @alem_comunicación por esta oportunidad!✨ ¿Y A TI? 🤔¿Te gustan estas pieles luminosas, naturales y sin edición? 😏¿Ya te inscribiste en mi clase gratis en @academiamua?🔥