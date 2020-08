Lleva los colores del otoño en tu maquillaje con estas sombras de ojos

View this post on Instagram

🌹✨ ———————- @makeuprevolutionpolska @thealexisstone the Instinct palette @revolutionpro truth or dare palette @clavier_official Rock&doll lashes __________________ 𝐁𝐫𝐨𝐰𝐬: @anastasiabeverlyhills brow powder duo in granite @lashbrow.pl brow soap _________________ 𝐅𝐚𝐜𝐞: @evelinecosmetics Satin matt @wibopl milion dolar highlighter ____________________ #wearebrows #dipbrow #polishgirl #polishmua #mua #makeup #makeupartist #makeuplover #browsonfleek #lashesonfleek #anastasiabeverlyhills #redmakeup #polka #makeuponpoint #makeupjunkie #makeupgoals #anastasianorvina #abh #classymakeup #makeuplooks #anastasiabrows #neonmakeup #bushybrows #soapbrows #pinkmakeup #smokeyeye #euphoriamakeup #easymakeup #cateye #cateyemakeup