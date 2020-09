Tintes de cabello que van mejor con las mujeres de piel cálida

View this post on Instagram

the best of both worlds ✨✨✨⁣ ⁣ when your guest says “what do you think we should do?”🙌🏼🙌🏼 loved having full creative freedom with this dimensional color🙏🏼⁣ ⁣ tone breakdown ⬇️⁣ lowlight ➖ @redken SEQ 5NW + 4NB⁣ gloss ➖ zone 1 3NB/4N zone 2 9GI 8N⁣ ⁣ ⁣ ⁣ #behindthechair #btconeshot2020_balayage #balayage #foilayage #balayagehighlights #thebtcteam #brondebalayage #bronde⁣ #MOprofessional @moroccanoilpro @moroccanoil @behindthechair_com @thebtcteam @oneshothairawards⁣ ⁣