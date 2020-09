Ideas de estilo para combinar tus prendas tejidas durante el otoño

View this post on Instagram

No sé tú, pero yo estos días no me quito la chaquetita de punto, sobre todo por las mañanas…¡Menudo fresco que hace!😆😆 Tanto en rosa como en blanco, esta chaqueta no puede ser más Cuqui.💗 Tiene un corte muy favorecedor y además hace un dibujo muy original. Perfecta para estos días de entretiempo, y luego para llevarla bajo tus abrigos favoritos.👌🏻👌🏻 Éstas y muchas más las tienes en la web a un precio espectacular, así que ¡no te quedes en tu talla! También puedes pasar por la tienda, y te ayudo a hacer un estilismo perfecto para tu día a día. Feliz miércoles amores💋💋💋 #Nuevatemporada #chaqueta #prendasdepunto #summertimebyb #chicasummer #chicassummer #coleccióndeotoño #jeans #estilismo #asesoradeimagen #personalshopper #Logroñomoda #comerciodecercania #YoSoyComercioLocal #comerciolocal #Bilbao #Logroño #LaRioja #cómodayestupenda #tiendaonline #outfitoftheday #lookdeldia #lookfashion #outfitlove #otoño #diseñoespañol #estampadoanimal #hechoenespaña