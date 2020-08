Cortes de cabello modernos que lucen mejor en las mujeres de 50 años

Los 50 años son los nuevos 40. Sí, porque es una etapa donde todavía hay muchos proyectos por cumplir y planes que disfrutar, así que tu melena debe ir acorde con eso. Por fortuna, hay una serie de cortes de cabello que mezclan la elegancia con la modernidad.

Sin embargo, ten presente una realidad. Por más que estas opciones sean recomendadas por los expertos, ¡la última palabra la tienes tú! Así que no dudes en innovar, o hacerte ese cambio de look que tanto deseas, porque la edad no es una limitante.

Midi ondulado

Entre todos los cortes de cabello, el midi ondulado queda bien en la década que sea por su versatilidad, pero actualmente está entre las tendencias ya que ayuda a rejuvenecer y lograr una apariencia fresca con su largo hasta debajo del hombro.

Una de sus variantes puede ser el wavy bob, la opción con ondas del bob tradicional, el cual también es muy fácil de mantener, da volumen y movimiento.

Capas delicadas

Otra alternativa es el eterno look de Jennifer Aniston, que la catapultó como 'Rachel' en Friends y como musa de la televisión. La actriz actualmente tiene 51 años y sigue llevando el mismo estilo debido a que el largo, las ligeras capas y las ondas deshechas tienen un aire juvenil.

Long pixie

Para los rostros finos, un pixie en su versión más larga, dejando algunos mechones sobre el rostro de forma asimétrica, puede resultar refrescante y muy útil para llevarlo liso u ondulado.

Microbob

En el mismo sentido, los cortes de cabello corto también resultan elegantes a esta edad. En especial, el microbob, el cual es la versión más corta del bob clásico, sobre la barbilla, pero que en este caso debe llevarse muy cuidado y brillante, para que se vea sofisticado.

